Natalia Téllez se disculpa con Horacio Villalobos tras acusarlo de transfobia

Luego de la polémica que se generó después de que Natalia Téllez señaló a Horacio Villalobos de hacer comentarios transfóbicos en contra de Alejandra Bogue, la conductora ofreció disculpas públicas ante lo ocurrido.

Fue en su cuenta de Twitter donde Natalia Téllez se disculpó, sin hacer referencia directa a Horacio Villalobos.

Natalia Téllez Instagram

“Al encontrarme ante algo que me parece injusto, como todos, intento hacer lo correcto, no siempre sale como esperaba, pero lo intento, he crecido más de intentarlo que de cualquier otra cosa”, escribió la famosa.

Natalia afirmó que ella jamás hablaría de que se linche o cancele a una persona, “pero tampoco me cansaré de apuntar a un mejor discurso para mí y para los otros; defenderé a quien pueda y aun si fallo valdrá la pena intentarlo”.

razón por la que decidí hablar. Se nos exige un discurso respetuoso e incluyente, lo celebro, lo intento, lo creo y así como jamás hablaría de linchamientos y cancelaciones tampoco me cansaré de apuntar a un mejor discurso para mi y para los otros; defenderé a quien pueda y aun — Natalia Tellez (@Natalia_Tellez) March 16, 2021

“Son tiempos de aprender y observarnos, lo estoy haciendo y no considero un ataque pedir que otros se observen. Si en el proceso ofendí o lastimé a alguien pido una disculpa porque no era la intención”, abundó.

no te pierdas: Horacio Villalobos denuncia amenazas de muerte por hacer obra gay

Finalmente, Natalia dijo que espera que lo ocurrido “abra el diálogo” y que no se trata de una “guerra de bandos”.

Esto le respondió Horacio Villalobos

La disculpa de Natalia ocurre después de que Villalobos aseguró en “Venga la Alegría” que él siempre ha defendido la diversidad y ha luchado contra la homofobia.

“Yo tuve un problema con alguien que casualmente es trans. Un problema entre pares”, señaló el también actor y productor.

Motivo por el cual el conductor comentó el hilo de Twitter de Natalia, con un mensaje duro: “Tus palabras generaron un linchamiento colectivo en mi contra”.