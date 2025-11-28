Subsidio al empleo 2026: así quedarán el monto, el límite de ingresos y los requisitos

Esto sabemos de cómo quedará el subsidio al empleo en 2026.

Con la llegada de un nuevo año, llegan cientos de nuevos ajustes. “Pegan” los efectos de la inflación (es decir, todo es más caro), suben los impuestos, cambia la UMA y muchos cambios más… Entre ellos, el Subsidio al Empleo.

Se conoce como Subsidio al Empleo (SUPE) a un beneficio fiscal regulado por el Gobierno de México con el cual se busca reducir el impacto del Impuesto Sobre la Renta (ISR) a los trabajadores asalariados que registren bajos ingresos en México.

Subsidio al empleo es un beneficio fiscal otorgado a los trabajadores. ı Foto: SAT, imágenes de archivo.

En términos prácticos, en una cantidad fija que el patrón aplica a la nómina del trabajador para disminuir el monto del ISR que debe pagar, a la que tienen derecho trabajadores formales cuyos salarios no excedan un límite establecido cada año.

Entonces, ahora que se avecina el 2026, ¿cuál será esta cifra máxima? Es decir, ¿qué trabajadores tendrán derecho a este beneficio fiscal? Te contamos.

Subsidio al empleo 2026: ¿De cuánto será y quiénes podrán recibirlo?

Hasta abril de 2024, el subsidio se determinaba mediante una tabla escalonada. A partir de mayo de ese año, la mecánica cambió a una cuota fija basada en un porcentaje de la Unidad de Medida y Actualización (UMA).

El subsidio busca mitigar la pérdida de poder adquisitivo derivada de los impuestos. ı Foto: Cuartoscuro

Desde 2025, el cálculo se realiza con una cuota mensual equivalente al 13.8% del valor mensual de la UMA para trabajadores que ganan hasta $10,171 pesos mensuales.

Esa proporción da como resultado un monto aproximado de $475 pesos mensuales, el cual se descuenta directamente del ISR retenido.

¿Qué ocurrirá en 2026?

Las cifras definitivas aún no están disponibles, pues dependen de dos factores:

si el Gobierno publica un nuevo decreto que modifique el esquema actual, y

la actualización del valor de la UMA, que se determina cada enero

Recuerda que la UMA se actualiza cada año, por lo que se espera que haya cambios en el subsidio al empleo. ı Foto: Cuartoscuro

Si no hay cambios normativos, en 2026 se mantendría el mismo límite de ingresos de $10,171 pesos mensuales y el subsidio volvería a calcularse como 13.8% del valor mensual de la UMA, que inevitablemente se ajustará por inflación.

Sin embargo, cualquier modificación deberá confirmarse en las publicaciones oficiales del Gobierno de México, la Secretaría del Trabajo y el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

am