Diana Golden revela que mataron a su sobrino tras secuestrarlo: "Me pidieron que me callara"

Diana Golden rompió el silencio y dio a conocer que su sobrino Zoel Cruz, quien desapareció en noviembre de 2021, en realidad fue secuestrado y asesinado por criminales.

Así lo reveló a “De Primera Mano”, programa al cual Diana Golden señaló que a su sobrino le arrebataron la vida en Guatemala y que la hicieron mantener silencio respecto a ello.

“Él murió, lo mataron y ya nunca se supo. Ya no se pudo indagar por la situación y a mí me pidieron que me callara. Uno más, un secuestrado más, un muerto más, un chavo más”, lamentó.

“Era un muchachito que estaba empezando su vida y a cantar, de 18 años. No, además, vino el crimen organizado y se lo llevó. No, no estaba (dentro del crimen), eso sí te lo puedo asegurar”, remarcó.

Diana Golden agregó que ni ella ni su familia intentaron investigar más sobre la muerte del joven, por temor a represalias de los criminales.

“Así quedó el asunto y con ellos es mejor no meterse y más yo viviendo acá… Fue muy buen muchachito, la mamá inconsolable, se le fue su único hijo y el papá tampoco está porque murió cuando estaba muy joven”, finalizó.