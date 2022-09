Critican a papá de Karely Ruiz por intentar tocarla mientras baila: "Turbio" (VIDEO)

Karely Ruiz compartió un video en el que aparece bailando junto a su papá, sin embargo, el clip causó polémica porque los usuarios señalaron que el padre de la modelo de OnlyFans intentó tocarla de manera indebida.

En el clip se observar que Karely Ruiz está bailando reguetón y su papá, quien viste gorra y una playera azul también intentó seguirle el paso a la joven modelo.

Sin embargo, lo que llamó la atención en el video es que el hombre movió su mano de manera que parecía que iba a tocar una parte del glúteo de Karely Ruiz, pero la influencer le quitó la mano y continuaron bailando.

El video generó polémica entre los cibernautas de TikTok, ya que aseguraron que el papá de Karley Ruiz la iba a tocar y señalaron que pueden observar la incomodidad de la influencer en el clip.

“¿Alguien más notó la incomodidad de Karely?”, “Lo detuvo, Karely sabes cosas”, “Así actuaba el papá de Gomita”, “Ni a ella se le hizo normal, le quitó la mano”, fueron algunos de los comentarios.

Otros usuarios defendieron a Karely Ruiz y señalaron que lo que observan en el video es que el papá la quería tapar. “Quería taparla, no tocarla”, “Gente no mal interpreten quizá no era la intención y ustedes sacando conclusiones”, “Estoy segura que este video fue planeado”, fueron otros de los comentarios.

Karely Ruiz borra video con su papá

Desde hace unos días Karely Ruiz ha aparecido en redes sociales con su papá, debido a que la influencer busca que sus fans también lo sigan y que pueda crecer en sus redes sociales.

Pero tras la polémica que se desató con este video, Karely Ruiz decidió borrarlo de su cuenta de TikTok, algo que también fue criticado por los cibernautas.