Karely Ruiz no teme a las críticas y advierte que subirá de peso: "Voy a seguir engordando" (VIDEO)

La estrella de OnlyFans Karely Ruiz sorprendió en las redes sociales al revelar que quiere transformar su cuerpo por un simple motivo.

A través de su cuenta de Instagram Karely Ruiz señaló que va a seguir subiendo de peso, con el objetivo de que sus vestidos le quedes mejor y más entallados y que en caso de que necesitarlo se hará una liposucción.

“Este vestido antes lo usaba, pero con faja, porque estaba súper flaquita y quería que se me notara todo, y ahorita ya no uso faja, comer bien me ayudó, así que voy a seguir engordando. Pues me voy y me hago una lipo en Colombia”, dijo la influencer.

Karely Ruiz asegura que ¿engordará? Este es el motivo. pic.twitter.com/pK4RKPjxbh — Lo + viral (@VideosVirales69) September 1, 2022

te puede interesar Critican a Karely Ruiz por tener celulitis y estrías; así respondió la estrella de OnlyFans (VIDEO)

¿Karely Ruiz mandó mensaje a sus haters?

Karely Ruiz ha sido constantemente criticada por sus curvas, sin embargo, parece que este mensaje está dirigido a ellos, tras mencionar la frase “voy a seguir engordando”.

La estrella de OnlyFans ha recibido mensajes en los que la critican por su cuerpo y por subir de peso. Esta no es la primera vez que Karely Ruiz le responde a los haters.