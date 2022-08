Karely Ruiz responde con poderosa FOTO a quienes le dicen que subió de peso

Karely Ruiz es la modelo de OnlyFans más popular de territorio mexicano, pero eso no le impide ser cercana a sus fans; no obstante, tampoco es dejada, por lo que no duda en silenciar a quienes la critican, especialmente cuando se trata de algo sobre su cuerpo.

En esta ocasión un sujeto le preguntó a Karely Ruiz durante una dinámica de preguntas y respuestas si había subido de peso, pues le criticó que había perdido cintura.

"¿Aumentaste de peso?, sí perdiste un poco de cintura", fue el cuestionamiento del “audaz” individuo que Karely Ruiz no dejó pasar.

Para responderle, la enemiga de Fofo Márquez subió una foto en la que presume su cuerpo y de un mensaje de amor propio:

"Sí, me puse a comer a lo loco", escribió junto a una foto de su abdomen. Tras ello compartió una ilustración de un cuerpo natural, la cual está acompañada con el mensaje “eres arte, pequeña; jamás olvides eso”.