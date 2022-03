Mauricio Ochmann revela cómo fue su encuentro con un narco: "El patrón lo quiere conocer" (VIDEO)

El actor Mauricio Ochmann recordó cómo fue su encuentro con un narcotraficante, luego de que interpretó el papel de “El Chema” en la serie de “El señor de los cielos”.

Mauricio Ochmann ofreció una entrevista a Yordi Rosado en la que contó cómo fue que construyó el personaje y cómo fue para él el éxito de “El Chema”.

Así fue el encuentro de Mauricio Ochmann con un narco

Mauricio Ochmann contó que todo ocurrió mientras era trasladado en una camioneta a un evento, cuando el vehículo en el que viajaba fue interceptado por un convoy.

“Me interceptaron en una carretera, yo creo que el que iba manejando sabía. Me estaban llevando a un evento, me interceptaron después de tres retenes. El chofer me dice ‘le voy a echar gas’, pero según este mismo no le dio tiempo, se metió a una gasolinería y yo veo a un cuate que paro el cuello, me tocaron la ventana y me dijeron que ‘patrón lo quiere conocer’”, dijo el actor.

Mauricio Ochmann señaló que se bajó de la camioneta y tras dar 25 pasos un convoy de unas ocho camionetas rodearon al actor.

“Se baja el patrón y me da un abrazo, me dice ‘Chema, perdón que hayamos tenido que interceptarte así, pero sino cómo te conocemos’ y yo como palmera”, recordó el histrión.

El actor señaló que conversaron unos minutos e hicieron algunas bromas, además, dijo, que lo trataron bien. Posteriormente indicó que no conocía dicho narcotraficante hasta que lo buscó en Google y se enteró que era un capo famoso, recordó que tiempo después vio en las noticias que aquél narcotraficante murió.

KR