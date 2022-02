Joaquín Cosío revela cómo fueron sus encuentros con narcos: "Sí te tiemblan las rodillas" (VIDEO)

El actor Joaquín Cosío, conocido por su personaje de “El Cochiloco” en la cinta de El Infierno, detalló cómo fueron sus encuentros con narcotraficantes.

El histrión ofreció una entrevista para Yordi Rosado en la que recordó que tras haber protagonizado producciones sobre el crimen organizado, los narcos se le acercaron en distintas ocasiones.

Joaquín Cosío señaló que una vez cuando estaba en Monterrey en un restaurante junto al productor de cine Luis Estrada les enviaron botellas de tequila.

“Me han mandado tequilas. En Monterrey con Luis Estrada, nos llegaron las botellas y, volteas y ya sabes ‘Si se parecen son’”, contó el actor.

te puede interesar Joaquín Cosío será Wolverine en una producción de Marvel

Joaquín Cosío también recordó que tuvo un encuentro en Zacatecas con un grupo de jóvenes narcotraficantes en el que se la acercaron hablar con él y cuyas palabras generaron temor en el actor.

“En Zacatecas, estaba con unos amigos y llegan unos jovencitos medio ya entrados en eso. Y dicen ‘¿Qué paso?’ Me dicen una frase, esa es la frase más escalofriante que me han dicho: ‘nosotros somos los de a de veras’”, le dijo el histrión a Yordi Rosado.

El encuentro más escabroso de Joaquín Cosío con narcos

Y aunque ha salido bien librado de los encuentros con narcos, Joaquín Cosío recordó el episodio más aterrador y es que dijo que en un bar en Ciudad Juárez se le acercó un hombre elegante que lo intimidó.

“Un rubio muy bien vestido se me acerca y me dice ‘quiúbole’, se me acerca y ‘qué pasó, cómo te va’… y luego se iba y regresaba. La tercera o cuarta vez yo estaba que me moría. Yo temblando y el tipo volteando a verme, mi amigo con su novia y de nuevo… me dice ‘cuídate cuando cruces la puerta’. Imagínate, es la única vez donde comprobé que sí te tiemblan las rodillas”, recordó.

KR