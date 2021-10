Angélica Vale recuerda el día que la vetaron de Televisa en los 80: "Me sacaron con policías" (VIDEO)

Angélica Vale recordó el día en que la vetaron de Televisa cuando ella tenía solo siete años de edad y estaba iniciando su carrera en la televisión.

La actriz, cantante y comediante ofreció una entrevista a Yordi Rosado en la que contó cómo fue que empezó en la tele y sobre cómo fue su vida al vivir rodeada de estrellas gracias a que sus papás, Angélica María y Raúl Vale, eran celebridades de América Latina.

Durante la conversación Angélica Vale contó que entre su papá y Emilio Azcárraga, dueño de Televisa, surgió una amistad que posteriormente se volvió en una relación laboral que se fracturó lo que ocasión que el empresario vetara a toda la familia de su televisora en los años 80.

“Un día el ‘Tigre’ le habla a mi papá (...) y le dijo: ‘Oye, quiero que me hagas unas producciones parta esto nuevo que vamos a sacar, que es Cablevisión’, o no sé qué. Mi papá se pone, yo creo que se aceleró, no se esperó a hablar con él, y entonces empieza a producir una telenovela, programas para él de entretenimiento, una telenovela para mí”, contó la actriz.

“Azcárraga se hizo medio pato. Ahí no sé qué pasó, y mi papá dijo que tenía que vender esto (los programas) para recuperar la lana. Y entonces comienza a venderlo y Azcárraga se enoja, dijo: “Ah, ¿se lo quieres vender a la competencia?, vetado tú, tu mujer, por ser tu mujer, tu suegra, por haber escrito todas las cosas y tu hija, por haber actuado’”, recordó Angélica Vale.

La actriz dijo que posteriormente su abuelita intentó hablar con Emilio Azcárraga para resolver el malentendido, pero no lo logró y las sacaron de la empresa escoltadas por policías.

“Llegamos mi abuela y yo a Televisa Chapultepec y que nos sacan con policías, a los siete años”, compartió. “Me acuerdo la vergüenza de ir caminando por los pasillos con dos policías, me acuerdo perfecto... Pesadilla total porque mi sueño era estar en Televisa, mi sueño era estar en televisión, llegar a hacer una novela algún día era mi sueño dorado”, mencionó.

Angélica Vale vuelve a Televisa 4 años después

La actriz contó que protagonizó una novela que se volvió famosa en centro América, pero el veto de Televisa se les levantó cuando Angélica María comenzó a tener éxito en otros programas que competían con los de Televisa.

KR