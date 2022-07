Captan a Allisson Lozz comprando en tienda de segunda mano... y hablan de su cuerpo (VIDEO)

Hace algunos meses Allisson Lozz, actriz retirada conocida por telenovelas como “Misión SOS” y “Alebrijes y Rebujos”, compartió un video en el que pidió que dejaran de preguntar de su pasado en la farándula. Ahora, la famosa fue captada en una tienda de segunda mano, pero en lo que se enfocaron fue en cómo luce actualmente.

“Cuando estamos en pleno evento y se acercan a querer una foto y a querer platicar de mi vida pasada y todavía me dicen: 'Yo te sigo en tus redes sociales'. Entonces es como que ok, si me sigues sabes que me lastima, sabes que me lastima recordar mi pasado y me lo estás recordando”, señaló entonces Allisson Lozz.

El video del momento fue transmitido por el programa “Vivalavi”, en el cual se puede ver a Allisson Lozz mientras está viendo ropa en una tienda de segunda mano de Estados Unidos, lugar en el que reside.

"Se la encontraron en una tienda de segunda mano en Estados Unidos, que aquí lo importante es ver cómo está ahora después de ser la estrella”, inició en sus palabras el conductor Michelle Rubalcava.

Tras ello, el presentador emitió un comentario sobre el cuerpo de la exactriz totalmente fuera de lugar:

“Ya es una mujer casada, tiene muchos, se vio en una situación muy complicada de salud y la verdad mucha gente la ha criticado que si subió de peso... pero qué más da que tenga unos kilos de más, lo importante es que tenga salud", dijo.