¡Adiós Johnny Depp! Piratas del Caribe se despide de sus actores para un reinicio de la saga

El productor Jerry Bruckheimer reveló al portal ComicBook que la sexta entrega de Piratas del Caribe será un reboot, es decir un reinicio, de la saga que no contará con la partiicpación de Johnny Depp como el legendario Jack Sparrow. “Es difícil de decir. No lo sabes, realmente no lo sabes” señala sobre el futuro de la franquicia.

“No sabes cómo vendrán. Simplemente no lo sabes. Porque con Top Gun tienes un actor que es brillante e icónico. Y no sé decirte cuántas películas hará antes de hacer Top Gun. Pero sí que vamos a reiniciar Piratas (del Caribe), así que será más sencillo juntar las piezas porque no tienes que esperar a ciertos actores” señaló el productor que también está detrás de la serie de películas de Tom Cruise.

Lo que se sabe de la sexta entrega de Piratas del Caribe

“Trazamos el guion y pensamos que no tendrías ninguna opción de que nos lo compraran, era demasiado raro. ¡Y lo hicieron!" comentó en 2023 el productor Craig Mazin, quien asegura que Disney quedó encantada con el mismo a pesar de lo extraño que era.

El reboot de Piratas del Caribe será la sexta entrega de la saga, la cual inició en el 2003 con La maldición de la Perla Negra. Tras su éxito, se estrenaron dos películas casi de seguido, El cofre del hombre muerto (2006) y En el fin del mundo (2007). La saga entraría a partir de ahí en una pausa que se reanudó en 2011 con En mareas misteriosas, para finalmente llegar a una quinta entrega en 2017 con Javier Bardem como antagonista de La venganza de Salazar.

Siempre se contó con la participación de Johnny Depp hasta ahora.

Usuarios reaccionan al reboot de Piratas del Caribe

El público ha convertido en tendencia la llegada de esa nueva versión del clásico de piratas de Disney y si bien hay algunos emocionados en general el público destaca que el papel de Jack Sparrow no lo puede tener nadie más que Johnny Depp, quién lo interpretó desde el principio de la saga, por lo cual han publicado varios videos de diversas escenas en donde señalan la buena actuación de famoso y reiteran que el papel no lo puede tener alguien más.

Ha habido extraordinarias mujeres piratas, claro que sí.



El problema es que Piratas del Caribe ES Johnny Depp. Exclusivamente. Sin él, la saga está muerta.



Además de que lo echaron con tremenda injusticia, lo que agrava la situación.



¡Larga vida al Capitán Jack Sparrow! pic.twitter.com/wnraigEjBO — Álex - ☀️💘🌻 (@Alex_4563) March 26, 2024

A pesar de eso sabemos que los planes de continuar con la producción de el remake de Piratas del Caribe es una realidad y quién sabe podría ser que al final el nuevo Jack Sparrow nos sorprenda con su interpretación del personaje de Johnny Depp.