Adrián Marcelo reaparece y responde a la cancelación de sus shows : 'nos vemos en las calles'

Adrián Marcelo no está soportando las consecuencias de sus declaraciones y actos misóginos al interior de “La casa de los famoso México 2”, pues el psicólogo más detestado de toda la nación salió a reaccionar a la cancelación de sus shows a lo largo y ancho del país.

Y es que a Adrián Marcelo le han cancelado diversas de sus presentaciones de “Hermanos de leche” con si amigo La Mole, pues los recintos en los que se iba a presentar afimaron que no podrían permitir que un show como el suyo se presentara en sus espacios, pues todo lo que dice y recita el famoso va en contra de sus valores.

Ante ello, Adrián Marcelo soló un video en el que parece semidesnudo bajo la lluvia mientras sostiene una taza. Lo acompañó con el mensaje “El ajedrecista planeando su siguiente movimiento”… aunque la gente afirmó que le tomaron ese clip cuando posiblemente estaba bajo la influencia de las hierbas que tanto le gustan y promueve.

Al poco tiempo soltó el siguiente mensaje: “Hace mucho me habría dejado de dedicar a lo que sea que me dedico, si los intentos de cancelación y polémicas me quitaran seguidores y no lo contrario. Una polémica más, una menos. Lo que sea. Nos vemos pronto en las calles… Por donde sea, pero conmigo”, en referencia a que le tumbaron sus shows en Zapopan, Mérida y la Ciudad de México.

AM — adrián marcelo (@adrianm10) September 21, 2024

Asimismo, Adrián Marcelo subió a sus historias un clip en el que sale con La Mole caminado y que acompañó con la canción “Listos Pa’ la Guerra” del cantante Gerardo Ortiz, la cual dice: “Las envidias no me detienen, ya aprendí a cómo quitarlas, no me estorban para nada”. Esto resultó paradógico para los internautas, pues la señalaron de sentirse un “gallito”, cuando quedó más que claro que le tiene pavor a Gala Montes y a Arath de la Torre.

Queda esperar a ver que logra hacer Adrián Marcelo, pues su carrera va en picada. No obstante, gente de la farándula está asegurado que el famoso estaría preparando una demanda a las compañías que “le dieron la espalda”.