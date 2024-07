Adriana Paz sigue asimilando el premio que ganó en Cannes

En San Miguel de Allende, Guanajuato

Adriana Paz aún está en proceso de asimilar el suceso. Mientras estudiaba en los pasillos de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, jamás se habría imaginado que algún día cambiaría su ruta cotidiana de viajar una hora y media desde su casa cerca del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México a Ciudad Universitaria, por un viaje de 13 horas en avión a la Riviera Francesa para recibir el premio de actuación en el Festival Internacional de Cannes.

Sin embargo, para su familia, su madre y su esposo continúa siendo la misma Adriana de siempre.

“Los medios han puesto más atención sobre saber sobre mí y mi carrera, porque es un premio importante. Quizás fue como la gota o la cerecita del pastel de todo lo que había hecho”, dijo en entrevista con La Razón.

El pasado mes de mayo, Adriana Paz fue premiada por su papel en la película Emilia Pérez, de las más aclamadas en Cannes y dirigida por Jacques Audiard, lo cual la convirtió en la primera mexicana en alzarse con un premio de actuación en el célebre festival.

La actriz mexicana cuenta con más de 25 películas, entre largometrajes y cortometrajes. Además, ha recibido Premios Ariel a Mejor Actriz por los filmes La Tirisia, otro a Coactuación Femenina en Hilda y uno más por la cinta La caridad. Considera que el auge de su carrera inició con La Tirisia, por lo que siempre será un proyecto que recordará con cariño, tanto que, llamó a su hijo Cosme, el mismo nombre del hijo de “La Cheba”, el papel que interpretó en la cinta.

El reconocimiento que se le hizo ayer en la 27° edición del Festival Internacional de Cine de Guanajuato (GIFF), le parece otro logro “para la gente que trabaja conmigo y que me ha soportado en los momentos más difíciles, que me ha dado ánimos, que cuando he querido claudicar han estado ahí, que están ahí nerviosos esperando. Y que se van a emocionar muchísimo porque me aman. No sería nada la vida si no tienes con quien compartir, la verdad”, dijo y expresó su felicidad al acudir al homenaje con su madre y su esposo.

Comentó que ya había acudido al GIFF una vez hace ocho años y recordó con emoción el inicio del Rally Universitario de esa edición.

Este reconocimiento en el GIFF es para la gente que trabaja conmigo y que me ha soportado en los momentos más difíciles, que me ha dado ánimos, que cuando he querido claudicar han estado ahí, que están ahí nerviosos esperando

Adriana Paz, Actriz

Durante su vida y trayectoria artística, comentó que ha estado inspirada por varias mujeres, comenzando por su mamá. Su abuela, quien la crió, es otra mujer muy importante para ella, que formó a cuatro hijos (sus tíos) sola.

“A mí me emociona muchísimo la capacidad que puede tener una madre y la fuerza, a pesar del miedo que te provoca también la maternidad (...) Si, por un lado, te hace muy vulnerable y muy miedosa el universo, porque ahora todo te da miedo; por otro lado, también te da la fortaleza para poder atravesar lo que sea (...) Yo nunca he sido tan fuerte como desde que soy mamá”, se sinceró.

Otra mujer que la ha inspirado, pero del medio artístico, es la aclamada Meryl Streep, cuyo trabajo la motiva para realizar sus actuaciones de la mejor manera. Asimismo recuerda muchas enseñanzas de la maestra Soledad Ruiz, del Colegio de Literatura Dramática y Teatro de la UNAM.

A futuro, espera poder participar en una película que muestre la crisis climática e hídrica que está atravesando México y el mundo para crear conciencia de que esta problemática implica una responsabilidad social e individual, pues lamenta que todavía haya quienes no la crean.