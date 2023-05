Aerosmith anuncia su gira de despedida, tras 50 años de carrera ¿Viene a México?

La legendaria banda de rock Aerosmith anunció que hará una última gira para despedirse de sus fans y de los escenarios.

La agrupación que pertenece al Salón de la Fama del Rock & Roll dio a conocer las fechas de su gira de despedida llamada “Peace Out” que comenzará el 2 de septiembre en Filadelfia.

De acuerdo con la información que dio Aerosmith, la gira tendrá 40 fechas e incluye una parada en la ciudad donde se originó la banda, Boston, en la víspera de Año Nuevo. Su última fecha programada es el 26 de enero en Montreal.

“¡Es hora de una última vez! Todas las noches celebrarán las cinco décadas de éxitos innovadores de Aerosmith mientras celebran 50 años como la mejor banda de rock estadounidense”, se lee en el comunicado de la banda liderada por Steven Tyler.

La gira también ofrecerá una variedad de diferentes paquetes VIP y experiencias para que los fans lleven su experiencia de conciertos al siguiente nivel.

Integrantes de Aeromith se retiran por la edad; tienen más de 70 años

El guitarrista Joe Perry cree que este es el momento de decir adiós, especialmente porque todos los miembros fundadores de la banda tienen más de 70 años. Tyler, de 75 años, es el mayor del grupo.

“Es una especie de oportunidad para celebrar los 50 años que hemos estado aquí. Nunca se sabe cuánto tiempo más estarán todos saludables para hacer esto… Ha pasado tiempo desde que hicimos una gira real. Hicimos esa serie de conciertos en Las Vegas, lo cual fue genial. Fue divertido, pero (estamos) un poco ansiosos por volver a la carretera”, dijo Perry en una entrevista con The Associated Press.

Al ser una gira del adiós, el tour de Aerosmith estará lleno de los más grandes y clásicos temas de la banda como “Crazy”, “Janie’s Got a Gun” y “Livin’ on the Edge”.

“Es la última gira de despedida, pero tengo la sensación de que continuará por un tiempo. No sé cuántas veces volveremos a las mismas ciudades. Es muy posible que sea la última vez”, mencionó Perry.

¿Aerosmith traerá su gira del adiós a México?

Las 40 fechas de su última gira solo contemplan ciudades en Estados Unidos y Canadá, por lo que, por ahora, México no será parte del tour del adiós de la legendaria banda de rock.