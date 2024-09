Alex Marín se pelea a golpes con un fanático en Guadalajara, este fue el motivo | VIDEO

Alex Marín se encuentra nuevamente en el ojo del huracán después de haber sido captado en una pelea callejera en la ciudad de Guadalajara Jalisco, mientras paseaba con una de sus novias cuando fue abordado por un sujeto.

Fue el lunes por la tarde que se viralizó un video en el que podemos ver a Alex Marín peleándose a golpes con una persona en el centro de Guadalajara. El momento fue presenciado por varias personas que se encontraban en los comercios y transitaban por la zona.

El actor de cine para adultos desató una ola de críticas por sus acciones, pues mientras algunos señalaban que él ganó el enfrentamiento otros aseguraban que en realidad no sabía pelear y la mayoría se preguntaba qué detonó el conflicto físico.

te puede interesar Alex Marín desmiente brutal accidente automovilístico en Polanco

Alex Marín se pelea con un hombre en Guadalajara

En el video que se ha hecho viral en redes sociales podemos ver a Alex Marín caminando con tranquilidad y tratando de no llamar la atención junto con una de sus parejas, con quién parecía simplemente estar paseando durante la tarde.

De un momento a otro un hombre se le cruzó y le gritó "ponte a trabajar", ante lo que el creador de contenido no reaccionó de manera agresiva.

No obstante, hay un corte en el video y se observa posteriormente al productor muy molesto y listo para iniciar una pelea contra el sujeto a pesar de que su novia intenta detenerlo para evitar que lleguen a los golpes.

Jqjajajaj Como te va ganar Alex Marin. pic.twitter.com/26gey3ior3 — Arcano19 (@jesus_tavo19) September 3, 2024

Este fue el motivo de la pelea de Alex Marín

Después de que se viralizara el video en redes sociales, Alex Marín rompió el silencio y publicó a través de su cuenta de Facebook un texto en el que explicaba lo sucedido y aseguraba encontrarse bien, aunque desconcertado por la situación que atravesó recientemente.

“Amigos el día de hoy me pasó algo bien c*abrón. Estaba grabando con mi novia, Caroline Marín y de repente llegan los fans, doy fotos; yo soy muy amable con mis fans siempre: videos, fotos, los abrazo, me encanta. Disfruto mucho la parte de mis fans”, comenzó.

El famoso agregó que comenzó a recibir comentarios agresivos de un 'fan': “Ya para subir a mi auto llegó un fan y yo no entendí muy bien. De repente me empieza a decir cosas muy obscenas, que no puedo decir aquí en Facebook, y yo quedé ‘este que onda’. Me bajo y mi novia me agarra y allí comenzó la pelea”, explicó.

Alex Marín aseguró que terminó herido por haber sido golpeado con sus lentes y señaló que pagará por lo que dañó durante el altercado, ya que asegura que rompieron el vidrio de un comercio. Además, señaló que no puede dejar que sus seguidores sean irrespetuosos con él y sus parejas y sentención, "me insultas, te voy a partir la mandarina".