Alex Ubago celebra dos décadas de romanticismo en la Ciudad de México

El cantautor español Alex Ubago inició una serie de presentaciones en México, siendo la capital mexicana la primera en disfrutar del tour 20 años que lo ha llevado por distintas ciudades internacionales. El grupo Matisse fue el invitado especial, con el que interpretó uno de sus mayores éxitos.

Con un auditorio lleno en su totalidad y en punto de las 9:00 de la noche del martes, Alex Ubago apareció en el escenario vestido con una playera negra, pantalón del mismo color; una mascada y lentes negros. Bajo los acordes del tema “¿Qué pides tú?” y acompañado de su inseparable guitarra, el también músico fue ovacionado por el público presente, el cual desde el primer tema inició el recorrido musical que lo ha llevado a ser uno de los artistas españoles más reconocidos de la industria.

Gracias por lo de ayer CDMX!! Un concierto realmente inolvidable, uno más para nuestra colección. ❤️🇲🇽



Gracias a @Matisse_Mx por acompañarme en una noche tan especial. 🙏🏼



Esta noche nos vemos en Guadalajara!#AlexUbago #Gira20años #AlexUbago20años #Mexico #CDMX pic.twitter.com/8PDnNmiPzl — Alex Ubago Oficial (@AlexUbagoficial) August 28, 2024

"Gracias por acompañarme esta noche, por preservar un huequito en sus vidas para pasarlo con nosotros. Vamos a tratar de dejar nuestras preocupaciones, nuestros problemas del otro lado de la puerta, dejemos llevarnos por la emoción, los sentimientos y la música. Como saben, venimos como parte de una gira que nos ha llevado por muchos países y ciudades. No todos los días se cumplen años en la música, por lo que esta noche se mezclan muchos sentimientos en mi corazón y mente, sentimientos de orgullo acompañado de nostalgia al mirar hacia atrás, ya que me remonto al principio de todo cuando esto comenzaba. Era un chaval de 17 que vivía con mis padres, me pasaba horas y horas en mi habitación haciendo canciones, para después poner a mis papás a escucharlas y me dieran su punto de vista“, comentó Alex Ubago, al terminar las primeras canciones de la noche.

no te pierdas: Paty Cantú invita a Gala Montes a su concierto en el Auditorio Nacional | VIDEO

La velada siguió por un recorrido de sus éxitos como: "Míranos", "Destinados", "Amarrado a ti", "¿Sabes?”; así también los temas "Ella vive en mí" y "Me arrepiento”, el cual lo acompañó con el piano. Durante cada intervención, Ubago bromeaba con el público; además de compartir anécdotas de su carrera y de momentos personales que lo hacían escribir estas canciones.

Para la última etapa del concierto, el cantante español invitó al grupo Matisse al escenario para interpretar el tema “Aunque no te pueda ver”. Este tema es parte de su disco 20 años, el cual contiene sus mayores éxitos interpretados a dueto con grandes exponentes de la música.

La noche de este martes se llenó de romanticismo la CDMX con la presentación de Álex Ubago (@AlexUbagoficial) en el Auditorio BB como parte de su gira #AlexUbago20Años



Hoy se presentará en Guadalajara, el viernes en Monterrey y el fin de semana estará en Puebla y Mérida. pic.twitter.com/gfBAjRD55o — Cultura Pop (@RCulturaPop) August 28, 2024

Ya para despedir la noche, Ubago agradeció a su grupo de músicos; además de aparecer con una bandera de México y portando una playera blanca con la leyenda: “Pinche México Te Amo”, para interpretar los últimos temas de la noche: “A gritos de Esperanza” y “Sin miedo a nada.

Con 18 temas interpretados en casi dos horas, Alex Ubago se despidió con una ovación a los asistentes, para continuar con su gira por el país, la cual llegará a Monterrey, Guadalajara, Mérida y Puebla. Los siguientes países del tour serán Argentina y Uruguay, para concluir en España.