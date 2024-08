Alex Ubago: disfruta de "cocinar" música a fuego lento

El cantante y compositor español Alex Ubago celebra 20 años de carrera con una gira que lo ha llevado por distintas ciudades de Latinoamérica y España, la cual aterriza esta noche en el Auditorio Black Berry de la Ciudad de México. En entrevista con La Razón, reflexiona sobre su trayectoria, la evolución del consumo musical, y lo que significa mantenerse relevante en una industria en constante cambio, pues considera que aunque se adapta, le “gusta seguir cocinando música a fuego lento”.

“Es un concierto muy especial, hago un repaso por las canciones más importantes de mi carrera. Es muy emotivo, especial y potente”, dijo sobre el espectáculo.

Además de repasar su trayectoria, el intérprete Alex Ubago también aprovechará la ocasión para presentar un adelanto de su nuevo material que saldrá en octubre próximo.

“Venimos con un disco nuevo y vamos a presentar un par de canciones, ya el próximo año haremos algo más completo”, adelantó.

Con 23 años de carrera, el cantante y compositor ha sido testigo de cambios significativos en la industria musical, reflexionando sobre cómo lo inmediato ha transformado la forma en que consumimos música y otros contenidos, expresó: “Siento que vivimos en un momento de la inmediatez; ya no nos detenemos a leer un libro o a ver una película completa. Vemos series de capítulos cortos y escuchamos canciones de dos minutos; es todo muy rápido. Cada viernes salen miles de canciones y se olvidan rápidamente. Intento adaptarme a esta nueva era”.

Aunque admitió que el romanticismo se ha perdido en cierta medida en la música actual, el vocalista español reconoció que aún existen temas que logran tocar el corazón: “Aunque ahora hay canciones que se hacen muy exprés, todavía escucho temas que me pellizcan el corazón. Es importante tomarse el tiempo necesario para crear arte que perdure”.

le habla a su pasado. Ubago compartió con humor los consejos que le daría a su yo de hace 20 años: “Quizá le diría que no beba tanto, que no fume tanto”, bromeó. Pero, más allá del humor, el cantante expresó un mensaje profundo: “Le diría que disfrute el momento, que viva cada detalle como si fuera el último. Mi hijo tiene 12 años y pienso en cómo pasa el tiempo... son cosas que ya no van a volver, entonces vivamos cada instante de los momentos que nos da la vida. El ritmo antes era tan intenso, que siento que me he perdido momentos”.

En cuanto a sus influencias musicales actuales, mencionó a algunos artistas y grupos que han dejado huella en él: “La última canción que me impactó fue una de Sebastián Llosa, ‘Para olvidarte’. También me llegó una de Danny Fernández, ‘Me has invitado a bailar’. Otra que me gusta mucho es ‘Primera cita’ de Carin León. Y no puedo dejar de mencionar a Lagos con ‘Blanco y negro’. Son canciones y artistas que han logrado conectar conmigo”, concluyó.