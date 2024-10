Alfonso Cuarón: ninguna IA tiene imaginación

En Morelia, Michoacán

Para el ganador del Oscar Alfonso Cuarón la imaginación es una parte esencial del ser humano que ninguna Inteligencia Artificial podrá reemplazar, por eso le parece “grotesco” que se intente sustituir un trabajo creativo con este tipo de tecnologías, dijo ayer en el Festival Internacional de Cine de Morelia, donde acudió para presentar Disclaimer.

“Hay otra parte, ésa es la más grotesca, en donde se intenta que la Inteligencia Artificial sustituya un trabajo creativo. Hay una cuestión donde los algoritmos son más efectivos y veloces que cualquiera de todos nosotros juntos pensando en un cuarto, eso es cierto, pero a la vez hay otro hecho muy claro y concreto, ninguna IA, ningún algoritmo tiene imaginación, eso sólo viene del ser humano”, expresó en conferencia de prensa.

El director de Roma dijo alertó que la Inteligencia Artificial puede ser utilizada para mal informar o manipular.

Alfonso Cuarón recientemente dirigió su primera serie, Disclaimer, y reconoció que la industria está viviendo un “cambio de paradigma”, donde el cine o la televisión van a seguir existiendo, pero cada vez “habrá más compatibilidad entre una y otra”. Justo así pensó este proyecto, cuyos primeros episodios ya pueden verse vía streaming, partió de reconocer que no sabe hacer televisión, entonces la realizó pensando en un formato cinematográfico.

Claramente estamos viviendo un cambio de paradigma, algo que queda claro, los distintos formatos de cómo disfrutar el cine o la televisión van a seguir existiendo

Alfonso Cuarón, director

“Yo no sé hacer televisión y no lo digo con orgullo, es un oficio que no se me dio. Eso quiere decir que, aunque en la televisión normalmente se trabaja muy rápido, nosotros nos tardamos mucho en filmar cada escena y fueron muchas horas de material que teníamos que hacer”, contó.

Alfonso Cuarón confesó que “hace muchos años había leído el libro [escrito por Renée Knight] y coqueteé con la idea de hacer, pero no vi la manera de hacerla en un formato de tiempo condicional y lo dejé por la paz, pero después vi películas de directores como [Ingmar] Bergman y Bruno Dumont, y me intrigó mucho el formato largo”.

Para su nuevo proyecto, hizo mancuerna nuevamente con su viejo colaborador y buen amigo Emmanuel Lubezki, cinefotógrafo. Pero, el Chivo no estuvo solo en la parte de la fotografía, ya que contó con Bruno Delbonnel.

“En Disclaimer todo está construido a partir de cuatro narrativas básicas. Para cada una decidimos crear un lenguaje cinematográfico distinto, eso quiere decir que es diferente la manera en la que las herramientas del cine están empleadas para cada una y he ahí donde el Chivo tuvo la idea de que incluyéramos a otro fotógrafo en la serie para que fuera más distintiva cada una de estas narrativas”, explicó sobre la serie.

Además de lo visual, el proyecto se distingue por su bien logrado trabajo actoral. “Desde que me puse a escribir la serie ya tenía en mi cabeza a Cate Blanchett y cuando dijo que sí estaba aterrado, pero fue un proceso de mutua decisión”, compartió.

Otro elemento destacable de Disclaimer es su música, de la cual el director expresó: “Estoy muy contento porque la compuso Finneas, el hermano de Billie Eilish, es superjoven e increíblemente talentoso, tuvo un gran reto porque tuvo que salir de su zona de comodidad y estoy orgulloso de lo que hizo”, y siguió, explicando que “trabajando con un cuarteto de cuerdas y creó estructuras donde toma elementos de temas y los reelaboró de una manera contemporánea”. Su hija, Bu Cuarón, aportó canciones.