Alfredo Adame se burla de las amenazas de demanda de Andrea Legarreta: 'con todo lo que le sé'

Es bien sabido por todos que Alfredo Adame y Andrea Legarreta son enemigos, por eso el actor se burlo de las recientes declaraciones de la conductora de que lo iba a demandar.

En entrevista con el podcast “Sin Vergüenza”, Alfredo Adame señaló que le tiene sin cuidado si Andrea Legarreta lo demanda, pues dijo conocerle muchas cosas a la ex de Erik Rubín.

“Ay, no, dijo que me iba a demandar... ¿tú crees que me va a demandar con todo lo que le sé?” dijo burlón Alfredo Adame.

Tras ello, el famoso señaló que fue culpa de Andrea Legarreta que se quedara sin trabajo en Televisa, lo cual ocurrió luego del ahora legendario episodio en el que le dijo “quítate, perra”.

“Pasó cómo pasó, y como ella andaba ahí de noviecita de un importante, entonces la agarraron contra mí, yo era el ‘golden boy’, yo era el que más lana metía, el que más rating metía, el que todo el rollo, entre novelas y programas unitarios”, contó.

“De repente, viene un productor, me dice: ‘Tú vas de protagónico en mi novela’, voy y me pruebo con cuatro chavas y luego ya no me habla. Voy a nueve y hasta que al noveno digo: ‘No, aquí hay mano negra’”, agregó Adame.

El famoso añadió que en vez de decirle “quítate perra” a Legarreta tenía que pronunciar “ya cállese bruja”; sin embargo, el primero le “salió del corazón”.

“Años después me preguntan: ‘Oye, ¿pero sí se lo dijiste?’ Pues yo creo que me salió del corazón, ‘quítate perra’. Luego, a donde llego, chavitas (me dicen) ‘dime quítate perra’”, concluyó Alfredo Adame.