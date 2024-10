Alondra de la Parra rinde homenaje al poder musical de Gershwin

La renombrada directora de orquesta Alondra de la Parra hará un homenaje a George Gershwin, uno de los compositores estadounidenses más importantes de todos los tiempos, además de ser ídolo de la mexicana. Con Gershwin, la vida en azul, que se presentará en México durante diciembre, la también compositora acompañada de Robbie Fairchild, Thomas Enhco y Neïma Naouri y más de 80 artistas, transportará al público a Nueva York y a París de los años 20 y 30.

A inicios de su carrera, como pianista, Concierto en Fa fue una de las primeras obras que tocó del compositor. Debido a la admiración hacia el autor de Rapsodia en Azul, obra que cumple 100 años, “tenía esa ilusión de hacerle un homenaje”, dijo la directora de orquesta ayer en conferencia vía Zoom desde Madrid.

Alondra de la Parra destacó que Gershwin es el “compositor americano por excelencia”, pues creó un sonido “tan maravilloso, junto con su hermano, Ira Gershwin, quien escribía letras poderosísimas que llegan al corazón. Esa mezcla de palabra a través de la música, es escalofriante”, añadió la artista.

”Vivía a una cuadra donde había vivido Gershwin, me hice unas ideas locas, estamos hablando de hace 20 años. Leía su biografía y me imaginaba que aparecería en mi departamento un día. Me obsesioné un poco porque aparte tocaba su música en el piano. Creo que este show viene de ese deseo de querer haberlo conocido, de querer haber sido su amiga, de querer haberlo ayudado”, compartió.

El show que combinará la música, el canto, la danza y lo multimedia hará que la gente de la Ciudad de México, Puebla, Guadalajara, Mérida y Monterrey pueda recordar o conocer las composiciones del músico, quien se dedicó tanto a trabajar canciones populares como composiciones orquestales, mezclando los sonidos del jazz con lo sinfónico.

Alondra de la Parra necesitaba un equipo multidisciplinario para honrarlo, de ahí que se unieran el francés Thomas Enhco, conocido por fusionar el género sinfónico con la improvisación; y el bailarín y actor Robbie Fairchild. “Es un regalo bailar con Gershwin a través de la increíble conducción de orquesta de Alondra. Siento que una orquesta con una gran escena es una manera de celebrar a Gershwin”, expresó Fairchild.

Cuando la fundadora y directora artística de la Orquesta Filarmónica de las Américas buscó una voz como la de Ella Fitzgerald, quien fuera de las intérpretes más conocidas de las obras de Gershwin, escuchó a la francesa Neïma Naouri con la Keystone Amazing Big Band.

“No podía creer lo que estaba escuchando: ese nivel vocal, expresivo, presencia escénica, un rango vocal que va de las notas más graves a las notas agudas, me erizó la piel y supe que era ella”, recordó la directora sobre cómo se unieron todas las piezas del rompecabezas para el ambicioso espectáculo.

Gershwin, la vida en azul se presentará del 7 al 14 de diciembre en diversas metrópolis.