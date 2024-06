'El amor no tiene receta', así se vivió el capítulo final de la novela

El final de El amor no tiene receta ha estado cargado de drama. No cabe duda que la novela producida por Juan Osorio logró llamar la atención de la audiencia, al tratarse de una historia repleta de intrigas, pasión y enigmas.

Ahora, llega el final de El amor no tiene receta. Tras casi 5 meses de historia, en su episodio final, se resolvieron todas las dudas y podremos ver si el amor triunfa sobre el mal.

Este episodio fue muy especial, puesto que en el capítulo final, revelaron el nombre de la sexta integrante confirmada de La Casa de los Famosos México. Además, pudimos ver el final de las historias de los personajes preferidos del público, así como de los crueles villanos.

Disfruta hoy del gran final de tu telenovela “El amor no tiene receta”. Una historia original de Pablo Ferrer y Santiago Pineda, producida por Juan Osorio y protagonizada por Claudia Martín y Daniel Elbittar. pic.twitter.com/Cu9lZxJBx2 — Ivan Alonso Sanchez (@AlonsoHerna205) June 28, 2024

El público celebró el papel que tuvo Nicola como Kenzo en la novela y agradeció por el personaje, aunque algo que no les agradó tanto, fueron los anuncios en la novela, los cuales eran demasiado evidentes y parecían no tener la intención de ser ni un poco sutiles, por lo que la audiencia la tachó de "inorgánica". Asimismo, destacaron que el final no cumplió con las expectativas.

Así fue el dramático final de 'El amor no tiene receta'

En el final, hemos visto el nacimiento del bebé de Esteban y Paz, así como la última estocada de Ginebra para que los protagonistas no tengan su final feliz. Sin embargo, en esta ocasión los héroes tiene un plan para evitar que triunfe el mal.

Es así que la final interacción entre los protagonistas y Ginebra es una pelea dónde se debaten entre la vida y la muerte, después de que Ramsés enfrentara a la villana con Mauro para matarse entre si, para después dejarlos libres con la condición de que abandonarán el país pronto.

Al final, podemos ver a Mauro tener su redención al salvar a Paz, pagando con su propia vida, no sin antes terminar con la vida de Ginebra. Así, ambos mueren juntos, ante la suplicas de Elvira, la madre de la joven, así como de la misma Ginebra, quien pedía a su hermano que no la dejara sola.

En el final de El amor no tiene receta, Ramsés termina se arrepiente por sus actos y extraña a sus seres queridos, pero sabe que el único que tiene poder es él.

Asimismo, vemos una tierna reunión de la familia principal, con Edwin Luna y la Trakalosa de Monterrey amenizando el evento. Asimismo, hay una participación de Emilio Osorio interpretando 'Sí o sí', el tema principal de 'El amor no tiene receta'.