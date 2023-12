Amparo Serrano no se cayó de su sillón elevador; así fue cómo realmente murió

El fallecimiento de la diseñadora Amparo Serrano, el pasado el 12 de agosto de 2022, conmocionó a México, en ese entonces se dijo que la dueña de la marca Distroller tuvo una trágica muerte desde su famoso sillón elevador, pero este 2023 su hija Minnie West reveló la verdad de cómo murió.

La actriz Minnie West asistió al podcast de Aislinn Derbez, “La magia del caos” y contó cómo fue que su mamá murió realmente.

Esta fue la verdadera causa de muerte de Amparo Serrano

Minnie West contó que Amparo Serrano no se cayó de su sillón elevador sino de un balcón que no tenía barandal.

“Mi mamá se cayó de su balcón que no tenía un barandal y las únicas que la vimos caerse fuimos mi sobrina de cinco años y yo. Me bajé corriendo, llegó mi hermana, tuve que hacer básicamente todo, entre agarrarle la cabeza con sangre, con un trapo, llamar a las personas que me ayudaron a encontrar una ambulancia”, contó la actriz.

Amparo Serrano Especial

Minnie West señaló que para ella fue muy traumático ser la única persona, junto con su sobrina de cinco años ver cómo se cayó su mamá del balcón.

Señaló que trató de salvar a su mamá al colocarle un trapo en la cabeza, tras el fuerte golpe que recibió la diseñadora gráfica, mientras esperaba que llegaran los servicios de emergencia.

“Empecé a hacer todo lo que pude, me torturé por muchísimo tiempo y ese es parte de mi enojo. Todos los doctores me dijeron que no había nada más que yo pudiera hacer, más que agarrarle la cabeza con un trapo, hasta que llegó la ambulancia, pero para ese entonces ya se había ido”, mencionó la actriz.

Minnie West dijo que después la siguieron torturando, ya que para poder obtener el acta de defunción de su mamá, las autoridades le pidieron que actuara cómo murió su mamá, mientras que a su sobrina le pidieron que hiciera un dibujo de lo sucedido.

Amparo Serrano Especial

“Como fue un accidente y sólo estábamos mi sobrina de cinco años y yo, para que nos dieran el acta de defunción, me pusieron a actuar la escena en el balcón, por lo que después no quise regresar a ser actriz tampoco. Me hicieron actuar la escena literal y, a mi sobrina, la hicieron hacer un dibujo de qué había pasado”, dijo entre lágrimas.

Después de la muerte de Amparo Serrano, la actriz se internó en un hospital psiquiátrico, ya que el shock de ver a su madre morir fue devastador. Indicó que decidió internarse porque le cruzó por la mente una idea suicida.

Señaló que se dio cuenta de que el duelo puede durar mucho, pero que tras vivir la muerte de su mamá, el duelo por una persona que todavía está viva, ahora lo ve con menos impacto.