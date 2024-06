Ana Gabriel reaparece tras ser su neumonía ¿sigue mal?: 'Sé que están preocupados'

Ana Gabriel reapareció en sus redes sociales a unas semanas de que se dio a conocer que fue diagnosticada con una brutal neumonía tras padecer influenza, lo cual preocupó a sus miles de fans, pues el ese combo de enfermedades respiratorias podría tumbarla severamente.

La gravedad de su estado de salud fue tal que Ana Gabriel tuvo que cancelar sus conciertos programados para Chile, Paraguay y Brasil., pues de lo contrario iba a empeorar y a propagar su bicho.

Ahora, Ana Gabriel reapareció a través de sus redes sociales oficiales, específicamente Instagram, para hablar de cómo ha evolucionado su estado de salud, desde el pasado 21 de mayo, día desde el que no se sabía nada de ella.

"Mis queridos amigos, aquí reportándome con una mejoría en mi salud. Sé que están preocupados", inició en su mensaje la querida cantante, en el cual se le ve cansada y usando cubrebocas.

Ana Gabriel explicó que su gira “Un deseo más” va a continuar a partir del 7 de junio, en Santiago de Chile, dejando claro que ninguna enfermedad la va a dejar postrada en la cama y mucho menos la va a derrotar.

"La más feliz de poder decirles que mi mejoría, mi salud está viento en popa, lento, pero seguro, así que tienen Ana Gabriel para ratito", añadió la famosa, señalando que ya va muy de salida de la enfermedad.

Finalmente, Ana Gabriel le agradeció a todos sus fans que le han mandando mensajes de ánimo y que han esperado su regreso a los escenarios, además de que remarcó que todos los conciertos que tenía previstos se van a celebrar.

"Voy a llegar a cumplirles como siempre lo he hecho, por eso es que me estoy cuidando. Me faltó decirles que también voy a Bogotá y Medellín, no dejen de confiar en mí, que yo me cuido por y para ustedes, nos vemos para continuar con mi gira", concluyó.