Anahí se transforma en Mia Colucci de Rebelde y luce espectacular (VIDEO)

Anahí sorprendió a todos sus fans al transformarse de nueva cuenta en Mía Colucci, su personaje de “Rebelde”, pues pese al paso de los años sigue igualita.

A través de sus redes, Anahí compartió una foto en la que aparece sonriendo y con un peinado lacio con flequillo, y con el pelo teñido igual cuando actuaba como Mía Colucci en “Rebelde”.

Asimismo, compartió un video en el que se puede ver el proceso de su transformación, pues muestra cómo es intervenida por su estilista, quien hizo un trabajo magnífico.

"Mía está de regreso", "Mi top por siempre", "La real, la verdadera, la que es", "Mía, ayúdame, mi papá me quiere llevar a París el día de mi cumpleaños", "No sabes la felicidad que causa en mí volver a verte con ese look", fueron algunos de los comentarios de los fans.

🚨 MIA COLUCCI IS BACK! Anahí contou franja!!!! pic.twitter.com/I9hJ1rQN8l — Anahi Charts (@AnahiOnCharts) March 22, 2023

Cabe recordar que RBD va a ofrecer su esperada gira, sin Poncho Herrera, la cual apunta a ser inolvidable y llena de nostalgia.

El concierto de RBD en la CDMX será el próximo 30 de noviembre en el Foro Sol y los boletos cuestan desde 660 hasta 5940 pesos.