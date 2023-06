Ángela Aguilar desata burlas por decir que es 'muy americana para los mexicanos': '¿no eras argentina?'

Ángela Aguilar cada día es más detestada por el pueblo de México y ahora la argentina más estadounidense desató burlas y críticas al afirmar que es demasiado “americana” para los mexicanos.

En una entrevista que acaba de ofrecer a Univisión, Ángela Aguilar habló de cómo ha enfrentado los comentarios en contra de ella que surgieron a partir de que se autodenominó 25% argentina, cuando su público es exclusivamente mexicano.

Ángela Aguilar, la más americana. Especial

Pero en vez de pronunciar una serie de palabras que la redimieran ante el pueblo que vio nacer a su padre, Ángela Aguilar volvió a decir una serie de desafortunadas declaraciones que la pusieron en el ojo del huracán.

“Yo me siento de las dos partes: de pequeña era muy americana para los mexicanos y muy mexicana para los americanos”, señaló.

Asimismo, Ángela Aguilar expresó que se siente respaldada, ya que considera como un “superpoder” conocer cosas de las dos culturas.

“Entendí que tener estas dos culturas que me respaldan es mi superpoder. Poder sentirme cómoda hablando en inglés y en español también es muy importante”, abundó la famosa cantante con raíces argentinas.

“De pequeña, o más chiquita, no sabía la diferencia entre cuánto era demasiado compartir y cuánto era lo que necesitaba hacer. Ahora yo no comparto mis relaciones en redes sociales, es una decisión propia para tener ese respeto un poco más”, añadió Ángela Aguilar.

Como era de esperarse, las palabras de Ángela Aguilar causaron asco e indignación entre el pueblo de México, el cual se burló de la cantante y le dedicó diversos mensajes con hate.

“Eres una ególatra”, “¿De verdad no tiene a alguien que le ayude?”, “Ser pocha no es ser gringa”, “O sea que no tenía sangre argentina”, “Le faltó la humildad de los abuelos”, “Además, sangrona la niña”, “Nunca me cayó bien” y "bien ridícula, ¿no que era argentina?, ya renuncia a tu carrera”, le dijeron.