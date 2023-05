VIDEO. Ángela Aguilar da concierto casi vacío en Feria de San Marcos y se burlan de su 'fracaso'

La cantante Ángela Aguilar se presentó en la Feria de San Marcos en Aguascalientes junto con su papá y su hermano Pepe y Leonardo Aguilar.

En redes sociales se difundieron videos de la presentación de Ángela Aguilar y su familia en los que los usuarios de Internet exhibieron que la más joven de la dinastía Aguilar no llenó y ofreció un concierto casi vacío.

En TikTok circulan varios videos en los que se observa que a los Aguilar no les fue muy bien en el concierto que se llevó a cabo en la Monumental Plaza de Toros.

En las imágenes se observan una gran cantidad de espacios vacíos, en los sitios que debería de haber gente se pueden ver los asientos en blanco.

Los usuarios aprovecharon la situación para burlarse Ángela Aguilar y su familia que desde que se dijo argentina, tras el triunfo de la selección de ese país en el mundial de Qatar 2022 los fans no la perdonan que haya renegado de sus raíces mexicanas.

“Junté más gente el día que me caí de la foto”, “Pues el señor dice que no necesita nada del público”, “Que bueno que por fin la gente está reaccionando”, “Llenó un 25 por ciento”, “No llena la argentina”; “Apoco todavía hay gente que paga por verlos”, “Yo creo que en Argentina sí llenarían”, “Por soberbios”, fueron algunos de los comentarios de los usuarios de Internet.

Ángela Aguilar regala boletos para llenar

Sin embargo, esta no es la primera vez que Ángela Aguilar y su familia no llenan, pues en marzo pasado ofrecieron un concierto en la Plaza de Toros México, en donde se especuló sobre que no iban a llenar.

Al final recibieron una gran cantidad de fans, pero la periodista Flor Rubio confesó en la televisión nacional que se ayudaron de regalar boletos y que por eso llegó mucha gente porque ofrecieron tantos boletos gratis que llegó más gente.