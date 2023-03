Ángela Aguilar anuncia nueva gira, pero no incluye a México: "Aquí ya no llena"

La cantante Ángela Aguilar anunció su nueva gira 2023, luego de la polémica por los boletos regalados en la Plaza de Toros México, cuando se presentó con su familia a principios de marzo.

A través de su cuenta de Instagram, Ángela Aguilar hizo un live para anunciar las fechas de su nueva gira que lleva por nombre “Piensa en mí”.

Ángela Aguilar reveló que está muy emocionada y que serán ocho fechas por distintas ciudades de Estados Unidos.

Esto dejó a los usuarios de Internet un poco molestos, pues señalaron que ante las polémicas que ha protagonizado la hija de Pepe Aguilar ella habría decidido no incluir a México en su tour.

“Como ya no te funciona México ahora harás una gira por Estados Unidos”, “Y México?, donde esta México?”, “When en México no te quieren”, “Se va a Estados Unidos, por qué aquí en México no la quieren y no llena sus conciertos”, fueron algunos de los comentarios de los usuarios.

Por otra parte, hubo usuarios que le recordaron la polémica de los boletos y le preguntaron a la cantante si en la gira también regalaría boletos.

¿Cuándo son las fechas de la gira de Ángela Aguilar?

Ángela Aguilar iniciará su nueva gira en junio y arrancará en Chicago, otras de las ciudades que visitará son Nueva York, Las Vegas, Wheatland, Houston, Phoenix, entre otras.

¿Cuál fue la polémica de los boletos de Ángela Aguilar?

Ángela Aguilar y su familia se presentaron en la Plaza de Toros México y un periodista filtró que se habían vendido muy pocos boletos para el concierto cuando faltaba una semana para el show.

Después en el programa de Venga la Alegría se empezó a anunciar que regalaban boletos para el concierto de Ángela Aguilar.

Finalmente, la plaza se llenó, pero los usuarios señalaron que fue por las entradas que regalaron. Luego la periodista Flor Rubio admitió que hubo mucho más gente de la esperada, pero por los boletos que se obsequiaron.

“Dicen que hubo un poco de confusión en cuanto a que había boletos regalados y no y entonces había demasiada gente ahora en la Plaza”, comentó Flor Rubio.