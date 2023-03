Majo Aguilar revela que Pepe y Ángela no la invitaron a "Jaripero sin fronteras": "las cosas como son"

No es un secreto que Ángela Aguilar, la gringa más argentina de la farándula, ya le da asco a los fans mexicanos, pue son le perdonan absolutamente nada de lo que hace y no lo harán hasta que la hija de Pepe Aguilar salga tenga un poco de verdadera humildad y se disculpe por sus nefastas actitudes, o se retire… lo que ocurra primero.

No obstante, los fans ahora la detestan más a ella y su padre, pues su prima Majo Aguilar reveló que ni Ángela ni Pepe la invitaron a participar a su gira “Jaripeo sin fronteras”, para la cual tuvieron que regalar los boletos para su presentación en la CDMX, pues no se llenó.

En entrevista con “Azteca Noticias”, Majo Aguilar rompió el silencio y reveló que sus parientes no la invitaron ni por error a cantar con ellos.

“Yo respeto mucho las decisiones de todos los integrantes de mi familia, no he tenido una invitación, tampoco es una obligación, y también cada quien construye su show como lo quiere hacer”, dijo de forma madura y profesional.

"'Jaripeo sin fronteras' creo que es un espectáculo increíble, a mí me da mucho gusto el éxito de mi familia, mi papá está ahí (en el show), pero bueno, las cosas, no es que esté hablando mal, son como son", agregó Majo Aguilar.

Muchos consideran a Majo Aguilar como la “oveja negra” delos Aguilar, pues ella no es recatada ni “mocha” como Ángela Aguilar, ya que ella no tiene prejuicios ni tabúes respecto a compartir fotos espectaculares y sensuales en redes, su papá no es el dueño de su carrera, y además ella sí presume que tiene de pareja a un hombre mayor, no como su prima y el penoso incidente de Gussy Lau.