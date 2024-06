Ángela Aguilar está siendo bautizada por los fans como “la nueva Karla Panini” por su “nuevo” romance con Christian Nodal, pues todos afirman que la argentina al 20 por ciento era el cuerno del cantante mexicano mientras era pareja de Cazzu.

Los fans están enojados con ella, pues Ángela y Nodal afirmaron que desde hace tiempo se querían y que apenas se les está haciendo tener su romance. Por este motivo, la gente está afirmando que uno de los éxitos de la hija de Pepe Aguilar habría estado dedicado hacia su ahora novio, quien en su momento no pudo tener una relación con ella porque estaba iniciando con Cazzu.

Cabe destacar que uno de los momentos más polémicos de este romance ocurrió apenitas durante una de las presentaciones de Christian Nodal en el Auditorio Nacional, pues subió al escenario sorpresivamente a Ángela Aguilar para interpretar juntos la canción “Dime como quieres”, el primer proyecto musical en el que participaron. Fue entonces cuando la pareja aprovechó para besarse en la boca frente a todos, desatando escándalo, emoción e indignación en partes iguales.

A Nodal y Ángela les valió verguisima la funa y ya se besaron en un concierto jajajajajaja pic.twitter.com/oUpQUAAbR1 — Luis. (@b3nzemartin) June 12, 2024

La canción de Ángela Aguilar para Nodal

Ahora, los fans están haciendo una investigación forense para tratar de descubrir en qué momento Nodal y Ángela Aguilar iniciaron realmente su romance, motivo por el cual se percataron de algo muy curioso dentro de la discografía de la cantante hija de Pepe Aguilar.

Angela Aguilar es la prueba de que no tienes que confiar en la amiga que se vuelve "fan" de tu relación ya que siempre anduvo detrás de todas las ex de Christian Nodal excepto de Belinda, porque Beli la vió venir 🤦🏼‍♀️ otra Karla Panini. pic.twitter.com/OeN6pkh3LC — Sabrina 🐈‍⬛✨ (@BritneySplits) June 10, 2024

De acuerdo con las investigaciones de los fans, sería la canción “Yo no sé” la que presuntamente Ángela Aguilar le habría dedicado a su ahora novio Christian Nodal. El tema salió hace dos años, justo el tiempo en el que el famoso inició su romance con Cazzu, lo cual podría ser mera coincidencia.

Es por ello que te dejamos a continuación el video de En “Yo no sé” y una parte de la letra, con la cual Ángela Aguilar le confesaría a todos el mundo el amor que le profesaba desde entonces a Christian Nodal, para que hagas tus teorías.

Letra de "Yon no sé" de Ángela Aguilar

Yo no sé si tú me piensas

Yo sí sé que yo te pienso por las noches

Un poco por el día

Y a veces cuando duermo, y también al despertar

Yo no sé, yo no sé si tú me pienses igual

O si solo soy buena para una amistad

Yo no sé, yo no sé si tú me quieres igual

O si solo imagino que pudiera haber más