Ángela Aguilar rompe el silencio ante las críticas que la llaman 'Panini' y 'Madrastra'

La cantante Ángela Aguilar respondió a la ola de críticas que inundan el Internet en la que la llaman “madrastra” de la hija de Christian Nodal y también a quienes la comparan con Karla Panini.

Ángela Aguilar ofreció una entrevista exclusiva para la revista Quien, en la que habló sin tapujos de las críticas y los comentarios que la gente está haciendo en contra de ella, ahora que se destapó que tiene una relación formal con el cantante Christian Nodal.

“Creo que nunca me defiendo. Que la gente hable y que diga lo que diga, yo sé quién soy y la gente importante en mi vida también lo sabe”, señaló Ángela Aguilar a la publicación.

Te puede interesar Filtran supuesta FOTO de Christian Nodal dándole el anillo Ángela Aguilar; esto costó la joya

Indicó que ella considera que responder directamente a las críticas y dar su versión de la historia solo la harían ver como la culpable de la historia, por lo que decidió mantener su verdad en privado. “La gente no tiene por qué saber mi verdad. Siento que si la explico me hace ser culpable de algo que ni siquiera hice”, dijo.

Ángela Aguilar confiesa por qué decidió hacer pública su relación con Christian Nodal

Ángela había dicho en anteriores entrevistas que nunca revelaría el momento en que tendría novio, pero ahora hasta vendió la exclusiva a la revista Hola USA. La hija de Pepe Aguilar mencionó que antes quiso vivir su vida muy privada siguiendo el ejemplo de sus papás, pero ahora decidió gritarlo al mundo y no quiere que las críticas le quiten la oportunidad de ser feliz.

En este caso no quería que la gente pudiera robarme esa oportunidad de vivir la etapa que estoy viviendo, es una etapa preciosa, nunca había tenido la oportunidad de sentirme así, de vivir este sueño, de crecer Ángela Aguilar para Quién

La artista dijo que aunque está muy enamorada su noviazgo con Christian Nodal no la define como persona. “Es una etapa más, pero no me define, yo no quiero ser la novia de nadie, quiero ser Ángela y ya”, explicó.