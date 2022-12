Angélica Rivera pasa Navidad con sus hijas y su ex y lo presume con emotiva FOTO

La actriz Angélica Rivera presumió que otra vez pasó la Navidad junto a sus hijas y a su ex José Alberto Castro, mejor conocido como “El Güero” Castro.

Fue la hija de la actriz Sofía Castro, quien a través de las redes sociales compartió una emotiva foto familiar de la celebración navideña.

En la imagen aparen “El Güero” Castro, Angélica Rivera y las tres hijas de la expareja que son Sofía, Fernanda y Regina.

Además toda la familia decidió vivir una Navidad muy estadounidense y lucieron pijamas rojas con cuadros negros, además de que posaron frente a su llamativo y colorido árbol de Navidad que parecía sacado de la película de Charlie y la fábrica de chocolates.

“Merry Christmas from our family to yours, que sea eterno todo lo que nos haga bien. Les deseo una bonita navidad y que estén con sus seres queridos. Nosotros 5 para siempre, ustedes son mi regalo más grande”, escribió Sofía Castro en la descripción de la imagen.

La imagen cautivó a los usuarios y logró más de 80 mil me gusta en Instagram, así como cientos de comentarios en los que destacaban los unidos que se ven como familia.

“Esto se llama ser familia y poner a los hijos por encima de todo“, “¡Qué hermosa fotografía!”, “Parecen hermanas, tan bonita siempre Angélica”, “Qué bonito verlos unidos por sus hijas”, “¡Qué se casen otra vez!”, “Ver a Angélica en esta foto es el mejor regalo navideño para sus fanáticos”, fueron algunos de los comentarios.