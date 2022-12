Sofía Castro revela si Angélica Rivera se operó la cara: "está súper a favor de las cirugías"

Recientemente una maquillista de Angélica Rivera reveló que la ex primera dama estaba “obsesionada” con las cirugías estéticas, al grado que su cara lucía completamente distinta.

“Tiene una obsesión por lucir perfecta, pero la verdad es que ella y su hija Sofía han exagerado con los arreglos estéticos, incluso han llegado a quedar todas moreteadas tras aplicarse bótox o ácido hialurónico, y hasta con los ojos hinchados, lo cual con el tiempo se les quita; la belleza cuesta”, dijo a TV Notas.

Ante ello, su hija Sofía Castro salió a dar unas fuertes declaraciones: “Si mi mamá se ha hecho tantos arreglos, ojalá, yo quiero que ese doctor nunca se muera, porque así voy a estar yo”, dijo burlonamente a la prensa.

Tras ello, Sofía Castro afirmó que Angélica Rivera sí está a favor de las cirugías plásticas, pero dijo que el cambio de imagen de su mamá es por “buena genética”.

“La verdad es que sí, no es de creerse lo espectacular que está mi mamá. Y ojo, mi mamá está súper a favor de las cirugías plásticas, no tiene problema alguno. De verdad, no es por ser sangrona y no es porque sea mi mamá; yo creo que es buena genética”, señaló.