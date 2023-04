Araña Sagrada: ¿Por qué ver este impactante thriller sobre feminicidios y fanatismo religioso?

Teniendo en el centro de todo a una periodista que en su afán de investigar los ataques sistemáticos a mujeres en Teherán, se sumerge en las calles más peligrosas de la ciudad de Mashhad mientras tiene que lidiar con un escenario de misoginia, Araña Sagrada es una fascinante conversión del thriller como ejercicio fílmico y con asesino serial incluido, a brutal testimonio sobre el despreciable fanatismo religioso que valida la violencia de género, la normaliza y la perpetua a través del impacto mediático que termina implantando en los niños y adolescentes una semilla de crueldad y odio, misma que luego alimentan las instituciones corruptas, el entorno social de extremismo, e incluso las propias mujeres en su fracción más tradicionalista.

El director Ali Abbasi -Criaturas fronterizas (2018), The Last of Us (TV, 2023)-, quien al igual que su protagonista ha tenido que lidiar con las amenazas de aquellos que con esta película se han sentido indignados y la consideran un peligro para sus creencias, luce en su manufactura un realismo recalcitrante que aleja del tratamiento de la imagen cualquier estilización que no esté al servicio del trasfondo humano de la propuesta y el reflejo de atmósferas inquietantes y opresivas, impulsando el desarrollo con una cámara que evita los aspavientos o efectismos que pudieran restarle credibilidad a su compromiso con el discurso.

Pero eso no es todo, en este caso la podredumbre social y la infamia de la teocracia son expuestas con abrumadora habilidad a través de las estructuras del producto de entretenimiento para así poder alcanzar al gran público, que debe darse la oportunidad de plantarle cara a esta producción danesa, la cual ha sido tomada como estandarte -y con justa razón-, no solo del feminismo sino del desesperado y necesario grito de exigencia de una igualdad de género que como humanidad llevamos siglos de retraso a la hora de asumirla y hacerla efectiva.

Basada en hechos reales, Araña Sagrada se presentó en el Festival de Cannes donde se llevó el premio a Mejor Actriz para Zar Amir-Ebrahimi —White Paradise (2022), Shayda (2023)— quien demuestra una convicción irreductible. Además estuvo a un paso de entrar en la terna de Mejor Película extranjera en los premios Oscar y fue parte de la reciente y tradicional muestra internacional de Cine número 73 de la Cineteca Nacional. Ahora llega a la cartelera comercial de la mano de Cine Canibal que siempre acierta con una oferta cinematográfica inteligente.

