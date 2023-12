Arcángel lanza "FN8", una tiradera brutal para Anuel AA

Después de que Anuel AA asegurara que Arcángel se cuelga de la fama de Bad Bunny para buscar que siga a flote su carrera musical, el estadounidense decidió no quedarse callado sobre los comentarios de la expareja de Karol G. Desde hace tiempo se conocía que existía una enemistad entre los dos artistas, la cuál parece que solo crece conforme pasa el tiempo.

Con una larga serie de historias, Austin Santos respondió al puertorriqueño a las declaraciones donde el intérprete de "¿Qué Nos Pasó?" aseguraba que nadie se había dado cuenta del lanzamiento del más reciente disco de Arcángel, Sentimiento, Elegancia y Más Maldad, mientras que presumía el sold out que logró en Washingtong D.C. por uno de los conciertos de su gira actual, el cual se llevó a cabo este 10 de diciembre.

Así respondió Arcángel a las declaraciones de Anuel AA

Por su parte, Arcángel no tardó en responder al cantante al reslatar a través de historias en Instagram, cómo al menos él logró terminar con su gira, a diferencia de que Anuel, quien con todo y entradas agotadas canceló fechas. Esto no fue todo lo que dijo el interprete de "La Jumpa", pues también aseguró que para él, Anuel "nunca ha sido nadie" y pidio al cantante "Estamos a ley de nada... No vengas a hospitalizarte ahora".

Además, optó por aprovechar su música para hablar del tema con mayor profundidad al lanzar la canción "Feliz Navidad 8 (FN8)", un tema que está muy lejos de la calidez de la temporada decembrina donde no se reprime al hablar de Emmanuel durante diez minutos seguidos.

Durante la canción, el artsita critica la distancia que tiene el puertorriqueño con su hija junto a Yailin La Más Viral, lo acusa de cosumir sustancias como el fentanilo y asegura que utilizó inteligencia artificial para sus más recientes canciones, mientras custiona la icónica frase del cantante, "real hasta la muerte".

Con esta saga de temas, el cantante ha arremetido en pasadas ocasiones con otros artistas, como Polaco, Farruko, Kendo Kaponi o Wisin; ahora, Anuel AA se suma a la lista de los personajes que han hecho enfurecer a Arcángel.

Fue hace un pár de días que en una entrevista, Arcángel fue cuestionado obre lo sucedido con su cuñado Fabrian, ex representante de Anuel, con quien hubo un incidente donde, junto con otras personas, el cantante sacó de la casa de su hermana a la familia, ante lo cual Santos aseguró que si algo sucedía con su familia se metería en el problema, aunque no le deseaba el mal al intérprete de "Secreto".