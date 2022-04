Así se ve Margot Robbie caracterizada como "Barbie" (FOTO)

Margot Robbie dará vida a la icónica muñeca “Barbie” y ya se reveló la primera imagen de la actriz caracterizada como ella.

Warner Bros Pictures publicó la fotografía de Margot Robbie siendo una “Barbie”, en la imagen se le puede ver a la actriz con un vestido azul y una banda del mismo color en el pelo. Además de que Robbie aparece en el emblemático carro rosa de la muñeca.

Así se ve Margot Robbie como "Barbie" Foto: Especial

¿Cuándo se estrena la película de “Barbie” de Margot Robbie?

Hasta el momento no hay una fecha oficial del estreno de la película de “Barbie”, protagonizada por Margot Robbie, pero el sitio IMDb afirma que la cinta será estrenada en 2023.

La película “Barbie” estará dirigida por la cineasta Greta Gerwig, quien destacó en 2017 con la cinta Lady Bird.

Otras celebridades que serán parte del reparto de la película son Ryan Gosling, como Ken, así como Will Ferrell, America Ferrera y Michael Cera.

"Me siento muy honrada de asumir este papel y producir una película que creo que tendrá un impacto tremendamente positivo en los niños y las audiencias de todo el mundo. No puedo imaginar mejores socios que Warner Bros y Mattel para llevar esta película a la pantalla grande", dijo Margot Robbie en una entrevista para el portal The Hollywood Reporter.

