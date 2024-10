Azela Robinson pide ayuda a fans para encontrar a su 'hijo': 'Se encuentra desaparecido'

Azela Robinson está pasando por uno de los momentos más oscuros de su vida, pues la actriz dio a conocer que su "hijo" se encuentra desaparecido, por lo que solicitó ayuda para encontrarlo.

Y es que se viralizó un post en el que Azela Robinson solicitó ayuda para localizar a su hijo: “Les pido de todo corazón que compartan la foto de mi hijo ya que se encuentra desaparecido en México y no sabemos nada de él desde el día viernes”.

El joven se identifica como Eduardo Bello Méndez. No obstante, el nombre del individuo causó conmoción entre sus fans, pues no compartía sus apellidos ni los de su pareja.

Azela Robinson (@azelarobinson) reporta la desaparición de su hijo.



El joven desapareció desde el viernes pasado en México. pic.twitter.com/ZfzcLEVSkL — Cultura Pop (@RCulturaPop) October 8, 2024

Mucha gente comenzó a cuestionar a la famosa respecto a lo que había compartido, por lo que Azela Robinson aclaró que difundió mal la información, pues no se trataba de su hijo, sino de el de una fan suya.

“No es mi hijo. Es hijo de una follower que me pidió apoyara en difusión”, escribió al republicar el mensaje viral.

Esto tranquilizó a los fans de Azela Robinson, pues pensaron que había tenido un hijo fuera de su matrimonio. Pues se sabe que el vástago oficial de la famosa es Alexander Ballesteros, a quien engendró con el también actor Roberto Ballesteros.

Pedí circularan lo que una familia desesperada me solicitó difundir. NO ES MI HIJO. Agradezco profundamente la difusión.. — Azela Robinson (@azelarobinson) October 9, 2024

No obstante, alexander Ballesteros no es parte de la farándula, pero sí del mundo de la comunicación, pues en 2022, la actriz compartió que su hijo se encontraba en Europa cubriendo el conflicto Ucrania-Rusia.

"Se fue hacer algo con Latinus por allá, sí anda por allá. Es que además es de familia, o sea, mi papá se dedicaba a lo mismo, como que no descansó, siempre lo mismo y luego dicen que se preocupan por mí, yo soy la actriz, yo qué, yo mató a alguien (en las telenovelas), me voy a mi casa y no pasa nada", dijo entonces.