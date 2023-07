Bárbara Mori revela la verdad de su divorcio con Sergio Mayer: 'Vivía bajo sus órdenes'

La actriz Bárbara Mori rompió el silencio y reveló su versión de la historia sobre por qué se divorció de Sergio Mayer, luego de que él hablaba del tema en La casa de los famosos México.

Bárbara Mori hizo un live con su amiga la actriz Marimar Vega en donde contó que su primer gran despertar en la vida fue separarse del papá de su hijo, es decir, Sergio Mayer.

La actriz confesó que era muy infeliz y que vivía bajo las órdenes de Mayer, además de que señaló que ella se relacionaba con gente como Mayer porque tenía bajo amor propio, luego de que sus papás la abandonaron.

“Yo viví cinco años, vivía bajo sus órdenes, él tiene una personalidad muy así. Yo era una niña, totalmente falta de amor, completamente insegura de mi misma. Yo pensé que mi mamá no me quería y por eso me dejó, que mi papá no me quería y por eso me pegaba, ¿por qué no me querían? Pues porque yo no valía nada, entonces creces pensando que no mereces nada, que no mereces ni el cuidado de ti, te empiezas a relacionar con gente que te hace daño, que te lastima, que te abusa”, contó la actriz de Rubí en la transmisión.

Bárbara Mori contó que luchó durante años por no separarse del bailarín, ya que ella no quería que su hijo sufriera la separación de sus padres.

“Me di cuenta de que yo no iba a ser feliz, él (Sergio Mayer) me veía todos los días, y yo quería que me viera bien”, mencionó la actriz.

Sergio Mayer dice que se volvió el papá de Bárbara Mori

Por su parte, Sergio Mayer contó su versión de la historia y dijo que se separó de Bárbara porque su gran error fue convertirse en su papá y no en su esposo. Señaló que jugó el roll de padre, manager y demás, pero menos el de esposo.

Reconoció que era controlador, pues afirmó que él es muy disciplinado y que ella no lo era tanto, entonces eso causaba fricciones entre ellos.