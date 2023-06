Barby Juárez en La Casa de los Famosos es ignorada por todos: 'Qué hago aquí' | VIDEO

La Barby Juárez en La Casa de los Famosos México llegó como la nueva integrante del programa, por lo que su ingreso se dio una semana después de que inició el reality show.

Sin embargo, los fans de La Casa de los Famosos México señalan que La Barby Juárez no se está adaptando a la dinámica de la casa y que se nota excluida e ignorada por sus compañeros del programa.

Barby Juárez no se adapta a La Casa de los Famosos México Foto: Especial

Los fans están viendo la transmisión 24/7 de La Casa de los Famosos México y se dieron cuenta que La boxeadora estaba en un rincón sentada en una silla, mientras el resto de los habitantes de la casa estaban riéndose y haciendo relajo entre ellos.

En redes sociales se difundió un video en el que la Barby Juárez está apartada de la sociedad de La Casa de los Famosos México, cuando sus compañeros están divirtiéndose.

El video fue captado después de la prueba por el presupuesto semanal en la que tuvieron que adivinar el peso de unos barriles.

Cuando el desafío terminó todos regresaron a la casa y Wendy Guevara, como es costumbre, se puso a hacer su show y junto a Paul Stanley fingieron que estaban haciendo un casting para una telenovela.

Fans dicen que Barby Juárez no se integra a La Casa de los Famosos México

Raquel Bigorra, Bárbara Torres y hasta Sergio Mayer fueron los participantes de este juego de Wendy Guevara, pero la Barby Juárez no interactuó, hasta el momento parece como si no hubiera entrado.

“La Barby pensando: ‘Qué hago aquí’”, “La Barby: ‘Me la estoy pasando bien raro’”, “Se me hace fuerte que todos son adultos y no la integran, la ignoran como la nueva en la primaria”, “Se me hace fuerte que todos son adultos y no la integran, la ignoran como la nueva en la primaria deberían agarrar juicio”, fueron algunos comentarios.

Esta no es la primera vez que Barby Juárez está en un programa de Televisa, pues participó en Quién es la Máscara y le dio vida al personaje de Escoba.