Wendy Guevara llora al escuchar porra de su familia afuera de La Casa de los Famosos México

Wendy Guevara es la reina de La Casa de los Famosos México y tiene un gran fandom que la apoya desde afuera, y que es encabezado por su mamá, su papá y sus amigas trans que también son famosas en las redes sociales.

La tarde de este lunes, Wendy Guevara recibió la sorpresa de que su familia y amigas estuvieron afuera de La Casa de los Famosos México echándole porras a la influencer.

Wendy Guevara llora al escuchar porras afuera de La Casa de los Famosos México

Wendy Guevara estaba en su habitación junto a sus compañeros Sergio Mayer, Poncho de Nigris y Emilio Osorio, cuando de repente empezó a escuchar un alboroto que provenía de afuera de la vivienda.

Wendy escucha porras de su familia y amig@s 🥹



#LaCasaDeLosFamososMX pic.twitter.com/NPEgBCKzX9 — LCDLF (@MomentosDeLCDLF) June 12, 2023

Ferka fue avisarle a Wendy que las porras gritaban su nombre, así que salió al patio para asomarse y escuchar lo que gritaba el grupo de gente que estaba detrás de los muros de La Casa de los Famosos.

Wendy Guevara inmediatamente soltó en llanto y se conmovió porque escuchó la voz de su mamá y de su papá que estaban afuera gritándole: “Wendy carona ya eres ganadora”.

Wendy le da sentimientos después de hablar de su familia y amig@s



#LaCasaDeLosFamososMX pic.twitter.com/ibFhZBKvow — LCDLF (@MomentosDeLCDLF) June 12, 2023

te puede interesar ¿Quién es Wendy Guevara de La Casa de los Famosos? Así fue su transformación a mujer

La influencer se fue a llorar al baño, pues no aguantó la emoción de que su gente estuviera apoyándola afuera. Entre las lágrimas, Wendy Guevara no perdió la chispa e hizo un comentario gracioso, asegurando que si sus amigas no tenían nada que hacer para estar a unos metros de La Casa de los Famosos México.

Sergio Mayer y Apio consuelan a Wendy Guevara en La Casa de los Famosos México

Wendy Guevara regresó a su cuarto del Infierno en La Casa de los Famosos México y le dijo a sus compañeros que había llorado, por lo que Sergio Mayer la abrazó y le dijo que le daba gusto verla llorar de alegría y por amor y no por algo triste.

Después, los habitantes de la casa se reunieron en la sala y Apio Quijano estuvo abrazando a Wendy durante un rato. La influencer señaló que ella nunca llora en sus lives de YouTube, por lo que ese sentimiento es nuevo para ella, el de llorar delante de la gente frente a la cámara.