Billie Eilish habla abiertamente de su orientación sexual: "Soy para las chicas"

Hace algunas semanas los fanáticos de Billie Eilish inundaron las redes sociales con referencias a la reciente “salida del clóset” de su ídola, quien confesó que se sentía fuertemente atraída por las mujeres, con lo cual se confirmaría su bisexualidad.

Pues, aunque aclaró que le gustaban las mujeres, una de las relaciones más mediáticas de la joven intérprete fue la que sostuvo con Jesse Rutherford, con quien terminó en mayo de este año. Pero fue en una breve entrevista con la revista Variety en la alfombra roja del evento "Hitmakers" que Billie Eilish decidió hablar sin miedos ni tapujos de su orientación sexual, destacando que ella jamás pensó que “estaba en clóset”, pues para ella sus preferencias eran evidentes.

“Pensé, '¿No era obvio?' No sabía que las personas no lo sabían, no creo en los clósets, '¿Por qué no podemos solo existir?' He estado haciendo esto (música) durante mucho tiempo y nunca he hablado de ello (su bisexualidad)”, declaró la joven de 21 años de edad al ser cuestionada sobre su presunta salida del clóset.

Billie Eilish asegura que es para las chicas

Aunque algunos aseguraron que la intérprete de “Bad Guy” sólo quería colgarse del movimiento LGBTTTIQ+, lo cierto es que Billie Eilish se mostró muy auténtica al hablar sobre su orientación sexual, asegurando que para ella eso no era algo de lo que se tuviera que hablar, ya que ella estaba segura de que esto era muy obvio.

Aún así, reiteró que le atraen las mujeres y que “es para las chicas”, algo que hizo que muchas de sus fanáticas explotaran de la emoción en redes sociales al ver su reacción ante los cuestionamientos de la prensa sobre su bisexualidad, la cual como tal nunca fue determinada de esta manera por la cantante, quien no quiso ponerle etiquetas a su atracción por las mujeres.

🎤✨ "Soy para las chicas" - Billie Eilish habla fuerte y claro. pic.twitter.com/ZMt6n83Hfh — Lesbicanarias (@Lesbicanarias) December 3, 2023

"Las amo mucho. Las amo como personas. Me atraen como personas. Me atraen de verdad”, señaló en su momento.

A pesar de asegurar que estaba disponible para las chicas, en una entrevista anterior, Billie Eilish también destacó que se solía sentir intimidada por la belleza y presencia de las mujeres.