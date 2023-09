¿Bobby Pulido defiende a Peso Pluma? Asegura que no deben respetar a los grandes del género

El cantante texano Bobby Pulido emitió su opinión con respecto a los nuevos ídolos del regional mexicano. El intérprete de "Desvelado" señaló que los nuevos artistas no tienen que respetar a los grandes del género y aconsejó que lleven su carrera con inteligencia y responsabilidad.

Fue durante una entrevista con Gustavo Adolfo Infante que el cantante, quien es originario de Dallas, Texas, recordó sus inicios y habló sobre la industria musical en la actualidad. Pulido le dijo al entrevistador que el nuevo modelo, de lanzar sencillos cada cierto periodo de tiempo, le parece contraproducente para el artista.

"Están sacando canciones cada mes y realmente la canción no alcanza a marinarse bien con la gente”, señaló el cantante, quien también habló sobre agrupaciones como Grupo Frontera, quienes estarán el próximo 15 de septiembre en el Zócalo capitalino y son originarios de sus tierras.

"Son de mi pueblo, el cantante es de mi pueblo; varios de ellos son de ahí y fueron a la escuela al cruzar la calle. A mí me da bastante orgullo el éxito que están teniendo”, aseguró Bobby Pulido, quien a principios del milenio tuvo una gran momento dentro de la industria.

El músico aconsejó a las nuevas generaciones, quienes, de acuerdo con el músico, están cobrando 5 millones de pesos por show: "Yo tuve la gran virtud de empezar y cantar en todas las esquinas de México y Estados Unidos. Pueblos donde vas marcando una huella. Si ahorita tienes éxito y dices: 'Puros auditorios', hay muchísima gente que nunca te va a ver. ¿Y qué sigue después de eso? ¿Vas a cobrar 10 millones? No, vas a ir en declive", dijo Pulido.

Con respecto a que las nuevas figuras, como Peso Pluma y Natanael Cano, ya no respetan a los ídolos del género, el cantante de "Llévame contigo" dijo: “No me tienen que respetar o tienen que respetar a los grandes. No pasa nada. Yo creo que los grandes no necesitan que sean fans o tengan ese respeto”, aseguró.

"Quiero que les vaya bien, de corazón. No le deseo mal a nadie que somos músicos. Sí siento que es un arma de dos filos: llegar es fácil, es más, es suerte; no eres nadie, vas, grabas la canción, pega y ya llegaste. Estar ahí 20 años ya es sabiduría, disciplina, seriedad, administración, no gastar el dinero a lo tonto como lo hice yo", aconsejó Bobby Pulido, reconocido por haber introducido el tex-mex en el público joven em la década de los noventa.

DGC