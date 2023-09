Andrea Legarreta explota contra Chisme No Like por destapar 'infidelidad'; 'mentirosos'

Fue hace apenas unos meses que Erik Rubín y Andrea Legarreta anunciaron su separación a través de un comunicado, dejando en claro que la razón no iba más allá de la "transformación del amor". Ante esto, medios de comunicación han especulado sobre las posibles causas.

Chisme No Like, programa por internet conducido por Javier Ceriani y Elisa Beristain, es uno de los más activos en el tema y en repetidas ocasiones han revelado información sobre la supuesta separación de la pareja.

La más reciente asegura que Erik Rubín tenía una relación extramarital con Mónica Noguera, conductora de televisión. Los presentadores de noticias de espectáculos aseguraron que Noguera y Rubín se conocieron en el gimnasio, del que son propietarios el Timbiriche y la conductora de "Hoy".

Ante esto, tanto Mónica Noguera, como gente cercana a la pareja, como Benny Ibarra, han salido a desmentir los rumores. Incluso Benny garantizó por sus hijas que lo que se dijo en el programa por internet es falso.

Durante una emisión del programa "Hoy", Andrea Legarreta explotó en contra de lo dicho por Javier Ceriani y Elisa Beristain y los llamó "asquerosos mentirosos".

"Primero decían que yo tenía una relación de quien sabe cuánto con Cristian de la Fuente y que teníamos un departamento juntos. Mentira absoluta, sin una sola prueba", comenzó la conductora, visiblemente molesta.

Relató algunas de las falsas acusaciones de las que han sido víctimas, como la que asegura que Erik Rubín y Apio Quijano sostuvieron una relación: "Lo que ustedes digan o lo que digan los demás, ya para nosotros créanme que hay cosas más importantes. Nosotros sabemos nuestra historia", apuntó Legarreta.

"Son un par de asquerosos mentirosos. Que bueno que hay demandas y que bueno que sí proceden, porque alguien tiene que detenerlos", apuntó la conductora de "Hoy", quien señaló que no puede creer como los conductores de Chisme No Like pueden dormir por las noches.

