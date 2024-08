Bruno Mars se despide de México con divertido VIDEO vestido de luchador

Este fin de semana, Bruno Mars se presentó en el Estadio GNP Seguros (antes Foro Sol), donde inauguró el recinto y celebró su reencuentro con México tras varios años sin venir al país a dar un concierto. En estos días, se captó al famoso en diferentes lugares de la Ciudad de México.

El famoso demostró qué tanto le gusta la cultura mexicana al aparecer portando un traje de charro. Sin embargo, el público no esperaba que Bruno Mars estuviera preparando un videos muy especial para agradecer la calidez del público mexicano mientras celebra las tradiciones populares del país.

Fue este lunes que Bruno Mars mostró en sus redes sociales un corto video con un divertido jingle en el que dice un par de frases, "I'm going to México to fiesta" (voy a México a festejar) y "this is the besta" (esto es lo mejor).

Bruno Mars tiene un traje de mariachi con símbolos del escudo mexicano (el encino y el laurel) además de una máscara de luchador de color dorado + the hooligans con zarapes, no he visto algo más hermoso como esto, gracias rey, cómo mexicana definitivamente lo amé 🇲🇽✨ pic.twitter.com/V1vLnBMxD2 — gaver gaver gaver (@E_0_U_I0_) August 12, 2024

Así celebra Bruno Mars a la cultura mexicana

Es a través de un video en el que vemos a Bruno Mars con un traje de mariachi y el famoso se pone una mascara dorada de luchador mientras baila el jingle que creó para el país mientras realiza varias actividades en las calles de la Ciudad de México.

Así, Bruno sale de su camerino para disfrutar del folklore y vaya que lo hace, pues aparece paseando en un mercado de artesanías, con sus Hooligans (su banda) vistiendo un zarape con la bandera de México, acariciando un chihuahua, jugando fútbol llanero e incluso enfrentándose con otro luchador.

En el video, también podemos ver algunas imágenes de sus fanáticos, quienes celebran su estancia en el país. El video termina con una toma al nuevo Estadio GNP Seguros en el que aparece una bandera de México y se escucha la voz de Mars, quien exclama: "Te quiero muuucho, México".

"Gracias Ciudad de México por 3 hermosas fiestas. Pude vivir un sueño de la infancia y ser un luchador por un día"; comenta en la descripción del video el cantante, dejando ver que su admiración por el país viene de varios años atrás". Asímismo, nombre a su movimiento estelar en las luchas como "El Oaxaca Shaka".

Finalmente, Mars reitera "te quiero mucho México" y pide "disfruten de este club banger hasta que regrese. Con cariño, su Brunito", como un mensaje final en el que promete que lo veremos de regreso en el país en el futuro.

"Por favor vuelve pronto, eres más que bienvenido", "te amamos Brunito" y "Bruno, hermano, ya eres mexicano", son algunos de los comentarios de los seguidores de Bruno Mars tras su tierna despedida para México.