Buzz Lightyear despega al infinito con una nueva aventura

Buzz Lightyear es uno de los personajes más icónicos de Toy Story, es por eso que, con la intención de conocer el origen del guardián espacial, Pixar decidió profundizar en su historia para su más reciente producción Lightyear, en la cual el peculiar astronauta despega al infinito para una gran aventura interestelar que se inspira en clásicos como Star Wars, Star Trek o 2001: Odisea del espacio.

“No está inspirada en una obra en particular, sino en un género como un alcance completo. La ciencia ficción de los años 80, nos encanta. Crecimos con eso, me encanta, sólo hay una sensación inmersiva, táctil e interesante sobre esas películas. Star Wars está absolutamente todo el camino hasta Aliens. Ésas son las películas que nosotros hemos visto docenas y decenas de veces, o tal vez, cientos y no puedes evitar hacer referencia a ellas”, destacó en conferencia de prensa el productor Gary Lussman.

La cinta narra la historia de Buzz Lightyear, quien en está sumamente comprometido con su trabajo y buscará completar una misión que parece imposible de realizar: con Alisha y toda su tripulación se queda varado en un planeta pantanoso, por lo que tendrá que buscar la manera de salir de ahí.

“Siempre quise contar o saber la historia de fondo de los Guardianes Espaciales, el Comando Estelar y Buzz Lightyear; de qué trataba esa película. Y también quería hacer algo que fuera divertido después de hacer Dory, pero fue realmente desafiante, porque tenía a una protagonista que siempre se olvidaba de las cosas que debía hacer. Entonces sólo pensé: ‘Bueno, ¿por qué no hacemos esa película como una buena película de ciencia ficción?’, y lo propuse sólo así, como ¿cuál fue la película que Andy vio que hizo que quisiera un juguete de Buzz?”, contó Angus MacLane, director de del largometraje.

Lightyear logra mezclar el humor, el suspenso, la acción y la ciencia ficción, además deja un mensaje poderoso sobre el compañerismo, el respeto y la lealtad.

En el filme, Chris Evans presta su voz en el idioma original a Buzz Lightyear, una experiencia que le permitió conocer lo divertido que puede ser este personaje: “Amaba profundamente a todos los personajes de Toy Story”.

Durante esta aventura Buzz recibirá el apoyo de Sox, un simpático gato-robot que posee un sistema avanzado de inteligencia artificial, interpretado en su idioma original por Peter Sohn. La cantante y actriz Keke Palmer, quien da voz a Izzy Hawthorne, describió a su personaje como una joven valiente, que identifica lo especial en los demás y que ayuda a sacar lo mejor de otras personas. Por otro lado, Dale Soules, quien da vida a Darby Steel, comentó que su personaje es brusca y dura, pero que muestra lealtad a Buzz por el respeto con que él la trata.

AMOR ES AMOR

Sobre la representación de la comunidad LGBT+ en la cinta, Gary Lussman dijo: “Fue muy importante. La relación trata de mostrarle a Buzz lo que no tiene y realmente sólo queríamos mostrar una relación amorosa y significativa, y tener un beso como parte de eso. Nosotros estábamos muy, muy felices de que pudiéramos hacer eso”, apuntó el productor.

“Ciertamente estábamos emocionados por una representación, pero más que nada, es un reflejo de la realidad del mundo en que vivimos. Y sentimos que la ciencia ficción siempre fue una entrada a una sociedad más diversa”, agregó Angus MacLane.