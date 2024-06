C. Tangana le abre su intimidad a México con cinta

Después del éxito alcanzado por El Madrileño, su cuarto álbum de estudio, C.Tangana se enfrentó al reto de crear el tour más ambicioso de su carrera hasta ese momento, buscando la forma de revolucionar el concepto del espectáculo en directo.

Bajo la dirección de Cris Trenas, Santos Bacana y Rogelio González, Esta ambición desmedida sigue al intérprete durante más de cuatro años desde la génesis de su disco más conocido, en Cuba, hasta la conceptualización del show con el que lo promocionaría; todo en medio de negociaciones, ensayos, conversaciones incómodas, celebraciones íntimas y una serie de presentaciones en vivo por toda España y Latinoamérica.

En el marco del 39 Festival Internacional de Cine en Guadalajara (FICG 39), el intérprete de “Mala mujer” y “antes de morirme”, así como los realizadores de su nuevo documental, habló en conferencia de prensa, en la que estuvo presente La Razón, sobre su película, misma que inaugura este año el prestigioso encuentro cinematográfico tapatío.

“Hacer este documental fue muy emocionante, estuvimos rodando en la gira y ahí también hay mucho material de México, por lo que nos hace muchísima ilusión estar aquí”, dijo el artista para abrir la conversación, refiriéndose a lo importante que es para él poder estrenar Esta ambición desmedida en nuestro país.

“En esta película hay mucha parte de intimidad mía que probablemente el público no vería de otra forma, pues soy alguien que no suele enseñar mucho de lo que hace en redes sociales o en general, y aquí pueden tener ese punto de intimidad en el que sí me ves realmente en el día a día, incluso en momentos más bajos con cosas que normalmente nunca le contaría al público, creo que esa parte que es la mejor porque hay un punto de intimidad mío que hubiera sido imposible ver si no fuera por lo que han hecho mis amigos que estaban ahí, me he sentido muy cómodo con lo que mostramos”, compartió.

“He aprendido con este documental que lo más importante es tener y hacer las cosas que te emocionan de verdad y que como artista lo único que vale la pena es utilizar eso porque uno no siempre tiene un material fuerte, pero lo cierto es que no es fácil tener emociones fuertes que se puedan canalizar”, añadió.

C. Tangana afirmó que tiene una relación personal muy fuerte con México, “incluso muchas de mis colaboraciones y de mis relaciones artísticas que han durado mucho tiempo y que siguen hasta hoy, surgieron y están en este país; tengo una conexión muy fuerte con México, entonces presentar el documental aquí era algo fundamental para mí, no se me ocurriría hacer nada con el documental sin traerlo aquí”, expresó.

Finalmente, el músico destacó que el documental es un proyecto que empezó con El Madrileño, por lo que es para él una ambición creativa que tenía desde hace tiempo.

Enseño poco en las redes, y esa es la mejor parte del documental que llegan a conocerme y tener intimidad que de otra forma no se hubiera podido

C. Tangana

Artista

“Creo que lo era igual para todos los que estuvieron involucrados haciéndolo conmigo, al día de hoy puedo decir que todo este tiempo en el que estuve haciendo música básicamente he estado trabajando también en este documental porque siempre he tenido la ambición de no ser un artista encasillado y he intentado hacer siempre cosas distintas”, finalizó.

Esta ambición desmedida es la conclusión de un trabajo de muchos años y un gran esfuerzo de parte de su protagonista, al igual que de quienes lo siguieron para capturar las escenas que vemos en la pantalla, mostrando de cerca el proceso artístico y lo que este conlleva.