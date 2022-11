C. Tangana ofrece un espectacular brindis musical en la CDMX

C. Tangana, El Madrileño, ofreció la noche de ayer un brindis musical en el que “sirvió” a sus fans canciones que iban desde el hip-hop, el flamenco, el rock y hasta la salsa, con arreglos especiales a cargo de la orquesta que lo acompañó.

Todo en el Palacio de los Deportes de la Ciudad de México estaba dispuesto para la velada: una mesa en el centro del escenario con botellas de alcohol y algunos bocadillos, otras repartidas en otros espacios de la tarima fueron el acompañamiento perfecto para este espectáculo que algunos le han visto guiños cinematográficos.

Pasadas las 21:00 hora, C. Tangana arribó con su tour Sin cantar ni afinar, entre ovaciones, chiflidos y gritos de sus fans, quienes este año tuvieron oportunidad de verlo, pero sólo a “probaditas”, en los festivales Vive Latino, Ceremonia y Pa’l Norte. Como nunca es suficiente, algunos decidieron repetir la experiencia de ver en vivo al cantante español.

El vocalista brindó con sus seguidores en esta noche que fue una especie de montaña rusa de emociones. Foto: Jesús Contreras

El sonido de las trompetas fue la apertura de la segunda fecha de este show tan esperado por sus seguidores. Fueron el preámbulo para que sonara “Te olvidaste” con el que El Madrileño decidió abrir su concierto, tema que inmediatamente fue coreado a todo pulmón.

Si la emoción estaba al 100 por ciento, ésta incrementó con la primera sorpresa de la noche, Adriel Favela, uno de los nombres más importantes de la llamada nueva ola de la música mexicana, subió al escenario para deleitar a dueto con el vocalista, “Cambia!”.

Para el tema “Párteme la cara”, C. Tangana cantó con la presencia del mexicano Ed Maverick ofreciendo así un dúo lleno de sentimiento musical.

En el escenario se colocó una mesa con bocadillos y botellas de alcohol. Foto: Jesús Contreras

Con “Ateo” ninguna de las voces que se encontraban en el recinto midió su volumen, hicieron retumbar el palacio al corear este tema interpretado por El Madrileño y Mathy Peluso.

La euforia parecía no poder ser mayor hasta que su éxito “Demasiadas mujeres” sonó: trompetas, tambores, cornetas y miles de celulares que con los que sus fans grababan ambientaron este momento. Corearon y bailaron esta canción con toda su energía, porque en los conciertos de El Madrileño no se escatima.

Si se pensaba que la noche ya había llegado a su punto máximo, el cover de “Sabor a mí”, del compositor mexicano Álvaro Carrillo, emocionó a los presentes, pues era el homenaje que C. Tangana le hacía a esta tierra azteca.

Cantó a dueto “Cambia!”, con el exitoso sonorense Adriel Favela. Foto: Jesús Contreras

Posteriormente, todos los celulares se encendieron a petición del artista para el tema “Nunca estoy”, regalando así una vista que asimilaba a una noche completamente estrellada dentro del recinto, mientras resonaba: “Pienso en con quién estás cuando no estás conmigo/Odio que mis planes no sean tu camino/Y haberlo negado por estar contigo/¿Y quién me va a curar el corazón partío?”.

El perreo también se hizo presente en la velada con “Tranquilísimo”, “Llorando en la limo” y “Hong Kong”, con las cuales todos los asistentes aprovecharon para dejar el alma en la pista.

De esta manera culminó el paso de C. Tangana en la Ciudad de México, quien en algunos momentos del concierto alzó su vaso para brindar con sus fans.