Caifanes: La banda se pronuncia en contra de la militarización y la violencia de género

Anoche Caifanes brindó a los amantes del rock en español una noche nostálgica, llena de emociones y clásicos temas que hoy forman parte del imaginario colectivo. Al mismo tiempo, se pronunció en contra de la militarización del país de la violencia de género, señalando que son situaciones que deben parar.

Ante un Auditorio Nacional completamente lleno, Saúl Hernández, legendario vocalista de Caifanes, dijo que algo que no dejarían de hacer es protestar en contra de los feminicidios en el país: "Nosotros como género somos responsables de todo lo que está pasando. Y nos da mucha pena ver hombres como nosotros, tan estupidos, tan ignorantes, tan enfermos mentalmente que hacen cosas terribles", dijo el cantante.

Apuntó que quienes cometen estos crímenes necesitan psiquíatras, y demandó que el Estado no atiende esta situación: "Necesitamos más hombres y menos machos", puntualizó Saúl Hernández para después voltear a la pantalla al fondo del escenario y escuchar "Canción sin miedo", de Vivir Quintana.

Más tarde, el músico se pronunció en contra de la militarización del país: "Hay que parar esta situación, porque no nos están ayudando", señaló.

Ante gritos de inconformidad del público, Saúl Hernández dijo: "Quien esté de acuerdo, se le respeta y está poca madre; quien no esté de acuerdo, también se le respeta y está poca madre".

"Lo que no queremos es que corra sangre por gente inocente, jóvenes están siendo abatidos por mucha violación de los derechos humanos que ha tenido el ejército", aseguró el vocalista de la banda, quien concluyó su intervención diciendo: "Ojo, nosotros nos podemos cuidar, ellos no nos tienen que cuidar".

Una noche llena de clásicos y nostalgia

El show de anoche comenzó en un pequeño templete montado en el escenario. Saúl Hernández, Alfonso André y Diego Herrera iniciaron con una nostálgica interpretación de "Antes de que nos olviden", ante la ovación de 10 mil almas.

"Debajo de tu piel" y "Metamorféame" fueron los temas que compusieron la apertura del espectáculo. Las tres leyendas en un ambiente íntimo, iluminados con lámparas de luz cálidad.

Saúl Hernández dijo que es así como ensayan, en la intimidad y sin pretenciones. "¡Gracias! Es un sueño estar aquí, en este recinto que nos vio crecer tantas veces", apuntó.

El público demostró en cada tema el cariño que tiene por la banda. De acuerdo con el vocalista, el setlist de la noche estuvo compuesto por sugerencias de sus seguidores, por lo que fue un recorrido por los temas más pooulares de su discografía.

"No dejes que", "Te lo pido por favor", "Aquí no es así", "Viento" y ""Mátenme porque me muero", fueron algunos de los temas que la legendaria banda de rock. Los asistentes fueron testigos de una noche mágica, en donde Caifanes entregó el máximo en cada una de sus interpretaciones.

DGC