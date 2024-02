La canción viral de Cat Janis con la que protege a su hijo tras su muerte por cáncer

Este 28 de febrero se dio a conocer la muerte de Cat Janis a los 31 años de edad. La cantante se hizo famosa tras ser diagnosticada con cáncer terminal en los pulmones y revelar que las ganancias en una de las canciones que le compuso a su hijo, Loren, sería lo que recibiría el pequeño una vez ella falleciera. Ante esto, el audio pronto se volvió viral y fue utilizado por grandes estrellas en apoyo a la mujer.

Fue a través de su cuenta de Instagram que la familia de Cat Janis compartió un emotivo mensaje dando a conocer la muerte de la joven cantante: "Esta mañana, desde la casa de su infancia, rodeada de su amorosa familia, Catherine entró en paz en la luz y el amor de su creador celestial". La familia destacó sentirse agradecida por "el derramamiento de amor Catherine y la familia ha recibido en los últimos meses" y aseguró que Cat vio su música llegar a lugares que nunca esperaba y ahora descanse en paz al saber que podrá proveer a su hijo a través de su música: "esto no habría sido posible sin todos ustedes" es el mensaje final.

TE PUEDE INTERESAR Yuri invitó a Lucerito Mijares a cantar con ella “Yo te pido amor” y se hacen virales

¿Cuál es la última canción de Cat Janis?

Fue en enero pasado cuando Cat Janis compartió un video en TikTok desde la cama de un hospital, en donde señala que todas sus canciones han sido heredadas a su hijo de 7 años de edad y habla de la intención de su última canción, "Dance You Outta My Head", antes de morir: "Quiero que mi última canción les traiga felicidad y alegría, es todo lo que he deseado durante mi batalla contra el cáncer".

"Me encantaría decirles estas palabras pero el cáncer de pulmón me robó la voz así que el único favor que les pido es que guarden mi última canción" pide y agradece antes de señalar "los veo en el cielo". Cat Janice

"Dance You Outta My Head" ya tiene más de un millón de reproducciones en YouTube, las ganancias serán entregadas a su hijo cuando cumpla la mayoría de edad, es decir, en 11 años. Durante sus últimos días, la joven compartió imagenes donde se ve que el tema se encuentra en charts de Billboard y TikTok, lo cual señaló como "un sueño".

Fue en 2022 cuando Catherine Janis fue diagnosticada con un raro y agresivo sarcoma después de encontrarse un bulto en el cuello; a mediados de ese año la joven fue dada de alta pero el cáncer volvió con más fuerza en 2023 y atacó sus pulmones. Cat Janis se casó con su novio una semana antes de recibir cuidados paliativos y decidió escribir una última canción para su hijo, será su hermano quien se encargue de la gestión relacionada con su música.