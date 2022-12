El comediante y presentador de televisión Capi Pérez confiesa que una de sus mejores armas para lograr el triunfo en LOL: Last One Laughing México es nunca haber temido a la vergüenza y por lo tanto ser “amigo del ridículo”.

“Me encanta hacer personajes, improvisar, me motiva mucho que me pongan retos, eso me enriquece mucho; además, un punto muy importante es que nunca he conocido la vergüenza, desde niño nunca he tenido vergüenza de nada, me atrevo a burlarme de todos en el programa, porque del primero que me burlo es de mí mismo, entonces es una herramienta, cuando eres amigo del ridículo y de la incomodidad como lo soy, todo mundo te la pellizca”, comentó a La Razón El Capi Pérez.

El comediante regresó en la quinta temporada de LOL: Last One Laughing México, en la cual compite con personalidades como Mauricio Barrientos, “El Diablito”, El Borrego Nava y La Chupitos, interpretada por Liliana Arriaga, quienes luego de fracasar en ediciones anteriores tendrán una nueva oportunidad de ganar el máximo premio.

Capi Pérez: Nunca he conocido la vergüenza. Foto: Prime Video

El Capi Pérez reconoció que tiene unos grandes contrincantes, pero está dispuesto a darlo todo en esta entrega.

“Recuerdo lo dura que está la competencia, de por sí ese formato es un verdadero reto para cualquier comediante, ahora cuando entran personas con experiencia de cómo se juega, realmente es todavía más complicado, porque no hay límites para hacer reír, humillarte, quebrar al compañero. Por eso estando ahí no sabes lo nervioso que te pone competir”, comentó.

Compartió que se propuso hacer el mayor número de personajes y hacer que fluya su comedia. “Me ha ayudado mucho el ritmo de la televisión en vivo, el hecho de estar todos los días en un programa en vivo (Venga la alegría) te obliga a estar generando cosas, desechar lo que ya dijiste, no clavarte en una idea y clavarte en la que sigue, creo que sin querer me estuve preparando para este reality, cada vez que me invitan lo disfruto”, agregó.

Capi Pérez, Comediante y presentador de TV

LOL México, que recientemente se estrenó en Prime Video, está bajo la conducción y coproducción de Eugenio Derbez, a quien admira El Capi Pérez, pues lo ve como un ejemplo a seguir.

“Lo admiro más por su ética de trabajo, por su responsabilidad por el contenido, pero sobre todo, por su compromiso con la risa, con la comedia, para él, como muchos de nosotros que nos dedicamos a esto, hacer reír es sagrado, es una profesión seria, suena irónico, pero de él he aprendido que hacer reír es una cosa seria, me ha ayudado a ser un comediante más profesional”, expresó.

Dijo que desde su infancia admira al actor de No se aceptan devoluciones. “Cada vez que convivo con Eugenio Derbez es muy enriquecedor, se conjugan muchas cosas dentro de mí, la principal es la admiración que siento por él desde que era niño, es uno de los comediantes que me formó, cada vez que me encuentro con él o lo saludo, trato dentro de mí, de detenerme para no verme tan fan y mostrarme profesional, porque es una leyenda de la comedia en México”, contó El Capi Pérez.

En Prime Video, el conductor recientemente incursionó en el stand up en el show Casi Pérez: elotes para todos, que a inicios de diciembre de lanzó.

“Tengo mi especial de comedia, nunca creí que pudiera armar un especial de comedia, no es mi especialidad el stand up y aún así me entregué todo a esta rutina desde hace tres años, la grabé en mi tierra, Aguascalientes, en la Feria de San Marcos, creo que esa vibra se siente, estoy muy feliz porque le está yendo muy bien, creo que el objetivo se está cumpliendo, que es motivar a la raza, a pasarla bien, mientras yo digo estupideces en el escenario, que es mi especialidad”, finalizó.