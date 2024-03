Critican a Carín León por decir que se le antojó un 'perico' en pleno concierto | VIDEO

El cantante Carín León causó polémica en redes sociales por unas declaraciones que hizo en uno de sus conciertos recientemente.

El cantante mexicano ofreció un show en Hermosillo, Sonora, y en redes sociales empezaron a circular video de ese concierto.

En los clips que se difundieron en redes se escucha a Carín León decir que se le antojaba un tipo de droga para cantar su siguiente canción.

Es muy delicado que #CarinLeon esté normalizando el uso de drogas, mínimo debe de ofrecer 1 disculpa, y no es cosa menor lo que hizo, el uso de drogas ÷ los jóvenes (que en su mayoría son los que lo escuchan) es un problema grave y es un tema delicado. pic.twitter.com/kpbLZ3Jz3r — Beto TADDEI gomez (@betogomez80) March 3, 2024

“No soy ejemplo de nadie. Con esta rola se me antoja echarme un perico, lo que es. Como buen hermosillense. A quién no le guste es su problema, no el mío. Arriba la música mexicana, arriba la loquera, arriba la borrachera. Se me antoja echarme un bote y un perico drive thru”, dijo el músico en el show.

Usuarios tunden a Carín León por fomentar el uso de drogas

El comentario de Carín León encendió la polémica en redes, pues los usuarios lo criticaron y hasta le hicieron memes en Internet.

“Tache, no fue bueno este comentario es. Un gran artista”, “Que decepcionada me dio, fomentando la porquería”, “No se debe fomentar el uso de drogas”, “Que lastima de artista fomentando lo que destruye al ser humano”, “Muy mal, lastima talento, la regó feo...falta de respeto normalizar las drogas ilegales”, “Es un buen artista pero es una falta de respeto a los fans”, fueron algunos de los comentarios de los usuarios de Internet.

Hasta el momento Carín León no se ha pronunciado sobre sus declaraciones, solo se ha limitado a compartir video de su presentación en Hermosillo y con las canciones que cautivó a los fans, antes de su desafortunado comentario.